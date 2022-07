Famosa salsa de chile Chi Chuong (Fuente:Internet)

Hai Phong, Vietnam (VNA)- Los deliciosos platos de la tierra portuaria no pueden estar completos sin la salsa de chile estándar de Hai Phong. Una especia que añade colores vivos e impactantes al mapa culinario de este lugar que nadie debería dejar pasar la oportunidad de disfrutar.Hai Phong no es solo una ciudad con famosas atracciones turísticas, sino que la cocina de esta tierra también tiene muchas cosas interesantes para que las descubras cuando vengas aquí. Además de los platos que han sido “nombrados” asociados a la tierra portuaria, hay una especia especial presente en la mayoría de los platos que es igualmente famosa, que es la salsa picante.Chi Chuong también se conoce como Chi Chuong, el nombre que lleva la cultura local de la salsa de chile en Hai Phong. Tiene su origen en la transliteración de la palabra “Zhī jiāng”, porque en el pasado los chinos venían mucho a vivir a Hai Phong, sobre todo a la zona del mercado, calle Ly Thuong Kiet. Y aunque las cebolletas Hai Phong y las salsas de chile son bastante similares, aquí se distinguen con bastante claridad, lo que hace que muchas personas se pregunten.Chi Chuong también tiene una apariencia roja, pero tiene una consistencia más fuerte, un sabor intenso y es especialmente picante que las salsas de chile normales. En el viaje para descubrir Hai Phong Foodtour, ¡no olvide explorar y preguntar a los lugareños aquí para saber más sobre esta salsa de chile estilo oporto!Cómo hacer chicha no es difícil, pero hacer la famosa salsa de chile estándar en la cocina de Hai Phong como los lugareños aquí no es fácil. En primer lugar, debes elegir los ingredientes como: sal limpia y tomates frescos, ají y ajo. Además, también hay agua, vinagre y vino blanco para realzar el sabor.En primer lugar, hay que lavar muy bien el ajo y luego molerlo con un poco de alcohol. El chile y los tomates se hierven brevemente, luego se quitan los pimientos y las semillas, y se pelan los tomates. Agregue estos 2 ingredientes al agua y cocine durante 15 a 20 minutos. Sáquelo, agregue el ajo, la sal y luego haga puré. Luego, cocine a fuego lento hasta que espese, deje que se enfríe para usar.El producto terminado debe tener un color rojo brillante llamativo, oler el olor acre que sube a la nariz y el sabor puede ser ligeramente agrio. Para aquellos que han disfrutado de Chi Chuong en Hai Phong una vez, será difícil olvidar su sabor especial. La delicia y la diferencia en comparación con las salsas de chile normales son difíciles de describir con palabras que solo puedes sentir por ti mismo.Hay muchos platos deliciosos que se pueden combinar con salsa de chile , como: pastel de cangrejo, Banh Beo, pan picante, fideos de pescado picantes, mariscos,… La gente de Hai Phong puede notarlo todos los días. Al comer platos, el agua a menudo da muchos piojos. Su sabor se funde con el gusto del limón, sumando a la delicia del caldo, haciendo que no sea aburrido disfrutar el plato.En particular, disfrutar del pan picante Hai Phong es indispensable. Pocas personas saben que banh mi tiene la palabra "picante" añadida porque está asociado con los piojos. Cada vez que disfrutes de este plato, tienes que mojarlo en el bol. La corteza es crocante, el sabor picante se funde con el gusto graso del delicioso paté como si convergiera la quintaesencia culinaria en este plato.Los mariscos en Hai Phong son famosos por su frescura y cuando se agregan, el sabor es aún más fuerte. Para platos como las ostras, clavos de caracol, etc., a la plancha añadir un poco de salsa de chile picante, que hará que estos platos tengan algo menos de pescado. Además, también se puede añadir a platos de olla caliente, salteados, dips con brochetas a la plancha, frituras,… también son una delicia que deberías probar.Muchos turistas que vienen a Hai Phong extrañan el delicioso sabor de la extraña salsa de chile, así que recuerden comprarla gradualmente y dejen que sus seres queridos la prueben. ¿Dónde comprar Chi Chuong Hai Phong? Hay muchas direcciones que venden revistas estándar, puede visitar el área alrededor del mercado Do, la calle China, … habrá muchas tiendas que venden a los propios chinos.Impreso y gran orgullo de la gente del puerto, Hai Phong ahora no solo se conoce como una especia, sino que también contribuye a la promoción de la cocina aquí. Disfrútalo en cuanto tengas oportunidad, el sabor picante hará que lo recuerdes para siempre. VNA/PCV