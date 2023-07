Foto de ilustración (Fuente: Thanh Chuong)

Quang Nam, Vietnam (VNA) El programa “Jornadas culturales de Hoi An en París” se celebrará en París del 29 al 30 de agosto venidero, con vistas a divulgar la cultura y el turismo de la ciudad antigua de Hoi An, provincia centrovietnamita de Quang Nam, a las personas locales y visitantes.El evento, organizado por el Comité Popular de la ciudad de Hoi An, pretende saludar también el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y 10 años de la asociación estratégica entre los dos países.Truong Thi Ngoc Cam, directora del Centro municipal de Cultura - Deportes y Radio - Televisión, dijo que se efectuarán en la fiesta una serie de actuaciones artísticas-musicales y danzas folclóricas, especialmente Bai Coi, un estilo de canto folclórico, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.La delegación de arte de Hoi An también realizará con anterioridad, el 27 de agosto, actividades en el tercer Festival de Linternas, en la ciudad alemana de Wernigerode, por motivo del 10 aniversario de la amistad entre las dos urbes, informó.El viaje a Europa de la delegación de arte de Hoi An pretende divulgar de manera efectiva la industria sin humo y la cultura de la ciudad, un sitio del patrimonio mundial reconocido por la UNESCO, apuntó.Quang Nam es la única provincia vietnamita que cuenta con dos patrimonios mundiales, incluidos el santuario My Son y la ciudad antigua de Hoi An./.