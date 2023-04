Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh planean destinar este año alrededor de 433 millones de dólares a un programa de reducción sostenible de la pobreza.En particular, la urbe ofrecerá un paquete de crédito por valor ascendente a unos 72,2 millones de dólares a tasas de interés preferenciales, aproximadamente 17,8 millones de dólares en apoyo no reembolsable y 679,2 mil dólares en el programa de reducción sostenible de la pobreza en todos los niveles.Le Van Thinh, subjefe del Comité Directivo para dicho programa de la localidad, dijo que Ciudad Ho Chi minh se esfuerza por alcanzar su objetivo de no tener hogares pobres para fines de 2023 de acuerdo con los estándares para el período 2021-2025.Según los estándares de pobreza de la ciudad para la etapa 2021-2025, un hogar pobre recibe un ingreso promedio de unos mil 530 dólares por persona al año, y un hogar en el umbral de la pobreza, de mil 530 a mil 950 dólares.La urbe se empeña en reducir el número de hogares pobres en un 0,38 por ciento, y el número de hogares en el umbral de la pobreza, en un 0,28 por ciento; además de aumentar el ingreso per cápita promedio de los menos favorecidos.Las medidas para ayudar a ese grupo de personas incluyen préstamos, capacitación vocacional, introducción laboral y becas, así como apoyo para educación, vivienda, atención médica y asistencia legal.El Comité Directivo instó a las autoridades en todos los niveles y sectores que fortalezcan las actividades de información y comunicación para sensibilizar al público sobre el significado, los objetivos y las metas del programa de reducción de la pobreza.Las localidades deben combinar el programa con sus planes anuales de desarrollo socioeconómico, dijo Van Thinh.Las soluciones y políticas de respaldo al desarrollo socioeconómico se implementan en la dirección de reducir gradualmente la asistencia financiera y aumentar el apoyo a la producción y las empresas para ayudar a los hogares con condiciones difíciles a salir de la pobreza.También se solicitó a las localidades y departamentos revisar y actualizar periódicamente la lista de hogares pobres para brindar apoyo de manera oportuna.El año pasado, Ciudad Ho Chi Minh registró una disminución de 16 mil 100 hogares pobres y de nueve mil 700 familias en el umbral de la pobreza.A fines del año pasado, toda la ciudad reportó más de 21 mil 300 hogares pobres y 18 mil 68 en el umbral de la pobreza, que representan el 0,84 y el 0,71 por ciento del total de los hogares de la localidad, respectivamente./.