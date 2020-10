Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La mayor urbe sureña de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh, planea abrir más calles peatonales en el Distrito 1 de la zona central, con el fin de satisfacer las demandas de recreación y entretenimiento de los lugareños y turistas.

Foto de ilustración (Fuente: thanhnien.vn)



El Departamento de Transporte municipal está recopilando opiniones sobre esa posibilidad, incluidas las calles Dong Khoi, Le Loi, Quach Thi Trang y Ton Duc Thang, y el área de la plaza de la catedral de Notre Dame.



El proyecto, financiado por el Centro de Gestión de Infraestructura de Tráfico Vial de la ciudad, tiene como objetivo hacer que las calles centrales sean amigables a los peatones para 2025.



El Distrito 1 se eligió debido a su cuadrícula única de calles. En un espacio de 300 hectáreas se puede encontrar una mezcla de tiendas minoristas, cafés, restaurantes y mercados modernos y tradicionales.

Se espera que en los próximos años se construyan ocho rutas de metro y tres líneas de tranvía o un monorraíl con una longitud total de 160 kilómetros en este distrito, que recibiría de 800 mil a 1,2 millones de viajeros que viajan de ida y vuelta a través de la estación principal de Ben Thanh.



Esta no es la primera vez que Ciudad Ho Chi Minh lleva a cabo una investigación para lanzar una calle “súper” peatonal en el centro de la ciudad. Desde principios de 2017, el Departamento de Transporte planeó transformar las calles de Dong Khoi, Huynh Thuc Khang, Ton Duc Thang, Le Loi, Nguyen Hue, Pham Ngoc Thach, Vo Van Tan y Tran Cao Van en arterias peatonales.



A fines de 2018, el Departamento de Planificación y Arquitectura de la ciudad también propuso la construcción de un área peatonal fuera del mercado de Ben Thanh.



Sin embargo, ambas propuestas no recibieron comentarios positivos de los expertos en planificación urbana, ya que no estaban de acuerdo con la forma en que se organizaría el tráfico alrededor de las calles./.