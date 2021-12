Foto de ilustración (Fuente: thanhnien.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh experimentará la enseñanza directa en las instituciones educativas locales a partir del 13 de diciembre, informó el Comité Popular municipal.



Específicamente, la urbe realizará la prueba piloto del aprendizaje in situ del 13 al 25 de diciembre para todos los estudiantes de primero, noveno y doceavo grados, y para los niños de cinco años en el nivel preescolar, a partir del 20 de diciembre.



Particularmente en el distrito de Can Gio, los centros preescolares y las escuelas primarias y segundarias de Thanh An reanudarán sus actividades de enseñanza en todos los grados a partir del 13 de diciembre.



Según el plan, las instituciones educativas adaptarán sus actividades de acuerdo con el nivel epidémico anunciado por el Comité Popular municipal todos los lunes por la mañana.



Se dará prioridad a las escuelas que gozan de buenas instalaciones y garantizan la seguridad en la prevención y el control del COVID-19, mientras que los estudiantes y profesores residentes en las "zonas rojas" deberán ser evaluados de acuerdo con las orientaciones vigentes.



Los establecimientos de enseñanza también deberán elaborar planes para asegurar la prevención y el control contra el COVID-19 antes del 3 de diciembre, y presentarlos a las autoridades pertinentes para su evaluación.

Sobre la base de las experiencias obtenidas de la organización piloto de la enseñanza directa y la situación epidémica, los departamentos municipales de Educación y Formación y de Salud asesorarán a las autoridades locales para considerar la ampliación del programa a partir del 3 de enero de 2022.



Desde el 20 de octubre, Ciudad Ho Chi Minh desplegó la implementación piloto del aprendizaje in situ para estudiantes de varios grados en las escuelas preescolares y de primaria y segundaria de Thanh An./.