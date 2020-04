Se trata de una parte de las medidas para frenar la transmisión de la epidemia del nuevo coronavirus ( COVID-19 ) en el área centrosureña del país, avisó la víspera.La decisión no se aplicará a los vehículos utilizados con motivos oficiales o al suministro de alimentos y bienes básicos, junto con aquellos que recogen a trabajadores y expertos, así como transportan productos, o ambulancias.Los automóviles deben desinfectarse antes y después de los viajes, y deben asegurarse de llevar solo de transportar el 50 por ciento de su capacidad, con menos de 20 pasajeros a la vez.Todas las personas deben usar mascarillas protectoras, y someterse al control de salud antes de hacer declaraciones médicas.Durante la interrupción de una semana, 200 taxis estarán en espera para viajes esenciales en la ciudad, algunos de los cuales estarán estacionados en hospitales locales.Con respecto al transporte por vías navegables, el ferry de Cat Lai que conecta el distrito 2 de la metrópoli con la provincia de Dong Nai, funcionará como de costumbre. Se utilizará principalmente para transportar alimentos, productos principales y suministros de salud.Los vehículos de pasajeros y camiones con una masa bruta de más de ocho toneladas no pueden usar ese medio.El ferry Binh Khanh también continuará sirviendo a los trabajadores en el distrito de Can Gio que viajan a parques industriales, así como transportará a personas a instalaciones concentradas de cuarentena./.