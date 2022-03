Can Tho, Vietnam (VNA)- La ciudad survietnamita de Can Tho emitió un programa de educación vocacional y creación de empleo para el período 2021-2030, con el fin de implementar la Resolución No. 59 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre la construcción y el desarrollo de la urbe al 2030 con visión hasta 2045.La iniciativa tiene como objetivo renovar y mejorar la calidad de la educación vocacional y la creación de empleo, para cumplir rápidamente los requisitos del mercado laboral y de desarrollo socioeconómico local.Al mismo tiempo, debe asegurar los requerimientos de recursos humanos capacitados y calificados para las empresas y el mercado laboral, asociado a la rápida reestructuración laboral.