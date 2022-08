Can Tho, Vietnam (VNA)- La ciudad survietnamita de Can Tho ha fijado la meta de elevar el Producto Interno Bruto regional (GRDP) per cápita a entre nueve mil 400 dólares y 11 mil dólares hasta 2030.Según el plan del Comité Popular municipal, la ciudad se esforzará por lograr un crecimiento anual de GRDP de siete por ciento al 7,5 por ciento durante el período 2025-2030.Hasta 2045, Can Tho se convertirá en una ciudad ecológica y moderna con características especiales del Delta del Río Mekong, ubicándose en el grupo de ciudades bien desarrolladas en Asia.En tal sentido, la ciudad ha establecido una serie de soluciones, incluida la reestructuración de la economía en asociación con la transformación del modelo de crecimiento hacia el fortalecimiento de aplicación de la ciencia y la tecnología.Dará prioridades al desarrollo de industrias de alta tecnología y de apoyo con alto valor agregado que sean capaces de participar profundamente en la red de producción global y las cadenas de valor./.