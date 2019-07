Kuala Lumpur (VNA)- El ministro de Agricultura e Industria Agroalimentaria de Malasia, Salahuddin Ayub, y la titular de Pesca y Marina de Indonesia, Susi Pudjiastuti, deliberaron sobre temas relacionados con los productos acuáticos, y la pesca ilegal en las aguas de ambos países.

El ministro de Agricultura e Industria Agroalimentaria de Malasia, Salahuddin Ayub (I) y la titular de Pesca y Marina de Indonesia, Susi Pudjiastuti (D) (Fuente: http://bernama.com

En una reunión recién efectuada en esta capital, las dos partes acordaron emitir un comunicado conjunto para fortalecer la cooperación en el campo de la pesca.Malasia afirmó que está lista para trabajar con Indonesia en el enfrentamiento a los problemas de pesca, y la invasión de las aguas por parte de los pescadores.Ayub informó que las dos partes mencionaron otros asuntos relacionados con la pesca, y que el resultado de las discusiones se presentará al Gabinete, para que se tome una decisión."Hablamos mucho y duro sobre este tema, y debemos asegurarnos de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) no se produzca en aguas de Malasia, ni que ningún barco de Malasia invada las aguas de ningún país", dijo.Mientras tanto, Pudjiastuti dijo que su visita tiene como propósito buscar la cooperación del Ministerio de Agricultura de Malasia para combatir conjuntamente la pesca ilegal, mientras se mantienen los recursos pesqueros y se protegen los recursos oceánicos.- VNA