Hanoi (VNA) – La Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) organizó su 21 período de sesiones los días 18 y 19 de octubre, imponiendo medidas disciplinarias a varias organizaciones y miembros partidistas que han violado las normas del Partido y la Ley del Estado.La Comisión reprendió al Comité de Asuntos Partidistas en el Comité Popular de la ciudad de Da Nang en los mandatos 2016-2021 y 2021-2026 por sus violaciones al liderar la prevención y lucha contra el COVID-19 en la ciudad.El Comité ha incumplido las normas de trabajo y ha mostrado la irresponsabilidad en el liderazgo, lo que ha permitido que el Comité Popular de la ciudad de Da Nang y algunas organizaciones e individuos violen las normas del Partido y la ley del Estado en la compra, gestión y uso de equipos médicos, y resultando en el caso en el Centro Municipal para el Control de Enfermedades (CDC).También se reprendió a varios funcionarios de Da Nang, incluidos Le Trung Chinh, vicesecretario del Comité Partidista Municipal, secretario del Comité de Asuntos Partidistas en el Comité Popular de Da Nang y presidente del Comité Popular de Da Nang; Huynh Duc Tho, ex vicesecretario del Comité Partidista Municipal, ex secretario del Comité de Asuntos Partidistas en el Comité Popular de Da Nang y ex presidente del Comité Popular de Da Nang; Ho Ky Minh, miembro de la Junta Permanente del Comité Partidista Municipal, vicesecretario del Comité de Asuntos Partidistas en el Comité Popular de Da Nang y vicepresidente permanente del Comité Popular de Da Nang; Tran Van Mien, exmiembro del Comité Partidista Municipal, exmiembro del Comité de Asuntos Partidistas en el Comité Popular de Da Nang y exvicepresidente del Comité Popular de Da Nang; y Nguyen Van Phung, miembro del Comité Partidista Municipal, secretario del Comité Partidista y director del Departamento de Hacienda municipal.Mientras tanto, la vicepresidenta del Comité Popular municipal y ex directora del Departamento de Salud municipal, Ngo Thi Kim Yen, recibió una advertencia, y la directora del CDC municipal Ton That Thanh fue expulsada del Partido.Con respecto a las violaciones en la Junta Permanente del Comité Partidista en la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASC), la Comisión de Inspección decidió expulsar de las filas partidistas a Phung Ngoc Tan, exsecretario del Comité Partidista y exdirector interino del Departamento de organización y personal de VASC.Se hizo una advertencia a Nguyen Quang Thuan, vicepresidente del Consejo Teórico Central, exsecretario del Comité Partidista y expresidente del VASC. Algunos otros exfuncionarios del VASC fueron amonestados.La Comisión de Inspección también emitió una reprimenda a Nguyen Huu Do, miembro del Comité de Asuntos Partidistas en el Ministerio de Educación y Capacitación (MoET), y viceministro de Educación y Capacitación, junto con advertencias a varios funcionarios y exfuncionarios en la Cartera, por sus violaciones durante el mandato 2016-2021.La Comisión solicitó al Buró Político que considere medidas disciplinarias contra el Comité de Asuntos Partidistas en el mandato de 2016-2021 en el MoET, y Phung Xuan Nha, subjefe de la Comisión de Popularización y Educación del Comité Central del PCV, ex miembro del Comité Central del PCV, exsecretario del Comité Partidista en el mandato 2016-2021 en el MoET y exministro de Educación y Capacitación.Además, la Comisión pidió al Comité Central del PCV que castigue a varios funcionarios de la provincia de Hoa Binh por sus violaciones./.