Hanoi (VNA) – La Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) organizó su 24ª sesión los días 20 y 21 de diciembre en Hanoi, decidiendo medidas disciplinarias contra numerosas organizaciones e individuos del Partido.Durante la sesión, la Comisión concluyó sobre los errores y fechorías del Comité de Asuntos Partidistas en la Cancillería en el mandato 2021-2026.En consecuencia, el Comité de Asuntos Partidistas en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha violado el principio del centralismo democrático y las normas de trabajo, mostró falta de responsabilidad y aflojó el liderazgo, lo que resultó en que esta Cartera, agencias y funcionarios violaron las reglas del Partido y las leyes del Estado en brindando consultas y organizando vuelos para patriar a los vietnamitas en el extranjero durante la pandemia de COVID-19.Varios funcionarios y miembros del Partido han mostrado degradación en la ideología política, la ética y el estilo de vida, violaron el reglamento sobre las prohibiciones y la responsabilidad de dar ejemplo, y recibieron sobornos, por lo que fueron procesados y arrestados.Varios Comités Partidistas y Buros Ejecutivos del Partido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina del Gobierno, el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Inmigración del Ministerio de Seguridad Pública y algunas otras organizaciones y miembros del Partido también tuvieron que asumir la responsabilidad en conexión con esas violaciones y errores.La Comisión de Inspección decidió dar una reprimenda al Buró Ejecutivo del Comité del Partido del Ministerio de Relaciones Exteriores y una advertencia al Comité Partidista del Departamento Consular.Varios funcionarios de las Embajadas vietnamitas en el extranjero fueron expulsados del Partido, a saber, Nguyen Hong Ha, cónsul general en Osaka, Japón; Ly Tien Hung, ex funcionario de la Embajada de Vietnam en Rusia; Nguyen Le Ngoc Anh, funcionario de la Embajada de Vietnam en Malasia; y Vu Ngoc Minh, exfuncionario de la Embajada vietnamita en Angola.Mientras tanto, el embajador vietnamita en Malasia, Tran Viet Thai, fue despojado de todos los cargos en el Partido durante el mandato 2020-2025. El ex embajador en la India Pham Sanh Chau, el cónsul general en Fukuoka (Japón), Vu Binh, y Pham Nhu Y, funcionaria en la Embajada vietnamita en la India recibieron una advertencia.La Comisión solicitó que el Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido consideren e impongan medidas disciplinarias contra el Comité de Asuntos Partidistas de la Cancillería en los mandatos 2016-2021 y 2021-2026; el canciller Bui Thanh Son; y el ex embajador en Japón Vu Hong Nam.La Comisión requirió que el Comité de Asuntos Partidistas del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajara con el Comité del Partido de la Cartera para liderar la corrección de errores y violaciones, y disciplinar a las organizaciones e individuos relacionados.La Comisión también impuso medidas disciplinarias al Comité de Asuntos Partidistas en el Comité Popular de Thai Nguyen en los mandatos 2011-2016 y 2016-2021 junto con varios ex funcionarios de la provincia.El Buró Ejecutivo del Comité del Partido en la Corporación de la Industria de Construcción Naval (Vinashin) en los mandatos 2010-2015 y 2015-2020 y varios funcionarios anteriores y actuales de la corporación también fueron sancionados.La Comisión exigió al Comité de Asuntos Partidistas en el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente que revise estrictamente sus violaciones y fechorías, extraiga lecciones y corrija los errores./.