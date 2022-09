Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) La Comisión Europea (CE) visitará Vietnam en octubre venidero para inspeccionar directamente la implementación de las acciones de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), especialmente en los puertos pesqueros, a fin de levantar la tarjeta amarilla.Nguyen Quang Hung, subjefe del Departamento de la Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam , informó que en los últimos años, debido a la pandemia de la COVID-19, la CE no pudo ir a las localidades del país indochino para revisar las tareas al respecto.Por lo tanto, el Departamento ha conversado regularmente con la Comisión Europea sobre el levantamiento de la tarjeta amarrilla, una advertencia contra la INDNR , en forma virtual o en correo electrónico, dijo.Según previsiones, esta vez, la CE planea supervisar grupos de temas tales como el marco legal en el campo, la gestión-inspección de las actividades de los barcos pesqueros, la trazabilidad de productos acuáticos desde la explotación hasta las plantas procesadoras y exportadoras y la ejecución de la ley y manejo de casos de infracciones, indicó.De acuerdo con Quang Hung, al implementar estrictamente la directiva del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Primer Ministro, Comité Directivo Nacional sobre la INDNR y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la mayoría de las localidades han logrado avances en el campo.Sin embargo, hasta la fecha, se encuentran numerosos problemas tales como la pérdida de conexión en el mar, el registro incompleto de las actividades de explotación; además, los puertos pesqueros se ven deteriorados y muchos de ellos no han cumplido los requisitos relativos al control en el sector, entre otros aspectos.Se espera que próximamente, el Comité Directivo Nacional sobre la pesca INDNR tenga una reunión para perfeccionar el sistema y dirigir a las localidades a superar las deficiencias.Nguyen Quang Hung consideró que las localidades necesitan completar la instalación de dispositivos de la conexión satelital de barcos (VMS), centrarse en el control de la salida y entrada de las embarcaciones pesqueras y hacer una lista de los buques con alto riesgo de violar la INDNR y manejar estrictamente las infracciones al respecto./.