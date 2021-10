Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - Representantes vietnamitas y extranjeros compartieron hoy durante un coloquio experiencias en la transformación económica digital en respuesta a la pandemia del COVID-19.Al intervenir en la cita, Nguyen Manh Tien, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam, subrayó que en el contexto la evolución complicada de la epidemia en el mundo, el desarrollo de la economía digital es una tendencia inevitable de los países, incluida la nación indochina.Las finanzas y la banca digitales figurarán entre las principales soluciones efectivas para recuperar la economía mundial, en general, y Vietnam, en particular, en la etapa del COVID-19 , enfatizó.A su vez, Tran Thi Lan Huong, especialista del Banco Mundial en Hanoi, evaluó que Vietnam tiene una infraestructura de conexión relativamente buena, sin embargo, la calidad de la línea de transmisión no lo son, mientras los mecanismos y las políticas no han ido a la par.En ese sentido, Lan Huong recomendó que el país indochino se centre en invertir en la capacidad digital en las agencias estatales, la sociedad y empresas y perfeccionar las instituciones, con el fin de promover la creatividad y utilizar la capacidad privada en la digitalización.Por su parte, un representante de la Cámara Europea de Comercio (EuroCham) en esta capital subrayó que su organización destaca los avances impresionantes de Vietnam en el programa nacional del gobierno digital en 2020.Al mismo tiempo, abordó la necesidad de desarrollar y aplicar las políticas de nube inteligente para acelerar el proceso de transformación digital y revisar las que apoyan la transición a un entorno digital seguro.En la ocasión, los participantes subrayaron que Vietnam necesita aumentar la inversión en la capacitación de talentos, conectividad e infraestructura digitales, a la par de prestar atención a la construcción de un ecosistema de startups de tecnología, entre otros./.