Ly Du So, jefe de la junta representativa de la comunidad musulmana en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La junta representativa de la comunidad musulmana en Ciudad Ho Chi Minh celebró solemnemente hoy aquí la Gran Fiesta Mawlid Nabi Muhammad (S.A.W) 1444 según el calendario islámico.A la ceremonia, que conmemora el natalicio del Profeta Muhammad (S.A.W) - el último con méritos que iluminaron el Islam , asistieron representantes del Frente de la Patria de Vietnam, departamentos y agencias de Ciudad Ho Chi Minh, los Consulados Generales de Malasia e Indonesia en la urbe, algunas organizaciones religiosas, además de la comunidad de musulmanes residentes en la localidad.Al intervenir en la cita, Ly Du So, jefe de la junta representativa de la comunidad musulmana en Ciudad Ho Chi Minh, exhortó a los seguidores religiosos a continuar defendiendo el espíritu de solidaridad y la responsabilidad civil, en pos de contribuir a los esfuerzos por "un pueblo rico, un país fuerte y una sociedad justa, democrática y civilizada".A su vez, Nguyen Van Luong, subjefe del Comité de Asuntos Religiosos de Ciudad Ho Chi Minh , manifestó la esperanza que la comunidad de musulmanes en la urbe y otras localidades sigan fortaleciendo la solidaridad y la cooperación con las autoridades y pobladores, incluidos los practicantes de otras religiones, en la promoción de la fuerza de gran unidad nacional y los movimientos de emulación patriótica./.