El embajador cuba no acreditado en Hanoi, Orlando Nicolás Hernández Guillén (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Con el espíritu del Asalto al Cuartel Moncada , Vietnam y Cuba vencerán al COVID-19 y superarán todas las dificultades, afirmó el embajador del país caribeño en Hanoi, Orlando Hernández Guillén.Hernández Guillén hizo tal manifestación al intervenir en un acto conmemorativo por el 68 aniversario de la epopeya del Moncada (27 de julio de 1953), efectuado la víspera en línea bajo el auspicio de la representación diplomática del país latinoamericano y la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba (AAVC).En Cuba, el 26 de julio constituye el Día de la Rebeldía Nacional, una fecha en que los pueblos cubano y vietnamita celebran juntos el aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, subrayó.Este año, la pandemia no permitió que el evento se realizara in situ, pero con la estrecha solidaridad entre los ambos en los dos hemisferios, los pueblos de Vietnam y Cuba siempre se mantienen codo a codo para superar todas las dificultades, apuntó.La mayor de las Antillas valora el apoyo del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, así como aprecia el afecto profundo y sincero de los amigos de la Revolución Cubana, realzó.Por su parte, Nguyen Viet Thao, vicepresidente de la AAVC, dijo que a pesar de que han pasado 68 años, el significado de ese acontecimiento aún permanece intacto, puesto que abrió una nueva página en la historia de la Isla, en particular, y de América Latina, en general.Pese a muchas dificultades, Cuba afronta valientemente las adversidades y construye un sobresaliente sistema social para trabajadores, con políticas de bienestar social a la altura de los países desarrollados, enorgulleciendo no solo a sus pobladores, sino también a los países en vía de desarrollo y subdesarrollados hoy día.La AAVC confía en que bajo el liderazgo del Partido y el Estado cubanos, el pueblo del país hermano derrotará todas las conspiraciones del imperialismo y las fuerzas reaccionarias, enfatizó.