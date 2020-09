Hanoi (VNA)- La segunda sesión plenaria de la XLI Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AIPA 41) se centró hoy en el impulso de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la recuperación económica después del COVID-19.

Concluye segunda sesión plenaria de AIPA 41 (Fuente: VNA)

Por otro lado, los delegados enfocaron su debate en otros asuntos como la diplomacia parlamentaria en la estimulación de la cooperación regional, cohesión y recuperación económica en el período pospandémico, fomento de la cooperación en educación y cultura por el desarrollo sostenible, e incremento del papel de los parlamentarios jóvenes de la AIPA.Al intervenir en la cita, la jefa de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam , Nguyen Thuy Anh, quien es también vicepresidenta del Grupo de legisladoras del Parlamento del país indochino, destacó la importancia del intercambio de experiencias y también de compartir los desafíos en la búsqueda de soluciones destinadas a construir una Comunidad sensible respecto a la equidad de género.En tanto, los delegados participantes abogaron por revisar el marco legal sobre el empleo y los niveles de ingreso de las féminas y garantizar la capacidad adaptativa a los asuntos relativos, así como ratificar un punto de vista común del bloque con respecto a esa cuestión.Propusieron, además, prestar más atención a la distribución de recursos a los programas destinados a solventar los problemas emergentes, que buscan incrementar los ingresos de las trabajadoras y garantizar sus puestos laborales.Asimismo, resaltaron el papel de la Unión de Parlamentarias de AIPA en el empoderamiento de ese grupo de la población y llamaron a las diputadas a seguir intensificando su papel en las actividades legislativas para garantizar los derechos de las mujeres en el acceso a puestos de trabajo sostenibles, además de instar a priorizar la educación y capacitación vocacional de las féminas y niñas.En la ocasión, aprobaron la Resolución “Papel de las parlamentarias en la garantía de puestos laborales e ingresos de las mujeres trabajadoras”.Al referirse a la diplomacia parlamentaria para estimular la cooperación interna del bloque, el vicecanciller y también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la AN, Bui Quang Son, informó que se aprobaron seis informes sobre las reuniones 9,10 y 11 del Grupo Asesor de AIPA, la Resolución sobre la ratificación del Balance de Diálogo de Líderes ASEAN- AIPA en las cumbres 30, 34 y 36 de la ASEAN Los participantes hicieron hincapié en la importancia de la construcción de confianza, el impulso del diálogo y la cooperación y reiteraron también la exigencia de mantener la paz, seguridad, estabilidad y libertad de navegación aérea y marítima en el Mar del Este.Debatieron, igualmente, la Resolución denominada “Diplomacia parlamentaria por la paz y la estabilidad sostenible de la ASEAN”.A su vez, el jefe de la Comisión de Asuntos Económicos de la AN, Vu Hong Thanh, informó que se aprobó la Resolución en torno al Papel de los Parlamentos en el impulso de la cohesión y recuperación económica en la región en el período pospandémico.Reiteró, por otra parte, el papel relevante de las conexiones económicas en el impulso de la recuperación integral de los países miembros de la ASEAN y enfatizó también el rol de los Parlamentos en la mitigación de los impactos negativos del COVID-19.Recomendó estimular el desarrollo de la infraestructura, conexión, seguridad, conocimientos digitales entre los países miembros de la agrupación para impulsar la economía digital y aprovechar las oportunidades brindadas por la Cuarta Revolución Industrial para mitigar los impactos negativos del cierre de la economía y las medidas de distanciamiento social por el COVID-19.Abogó, además, por seguir revisando y perfeccionando el marco legal destinado a favorecer el comercio, garantizar las cadenas de suministro ininterrumpidas y la seguridad alimentaria, adoptar políticas de inversión propicias, impulsar la economía circular y el uso de energías renovables por un desarrollo sostenible.Aplaudió, además, los esfuerzos por impulsar el progreso inclusivo y sostenible de la Comunidad mediante la asociación del crecimiento subregional y el avance integral de la ASEAN.Mientras, el jefe de la Comisión de Cultura, Educación, Juventud, Adolescencia e Infancia de la Asamblea Nacional de Vietnam, Phan Thanh Binh, señaló que se aprobó el informe de la Reunión del Consejo Asesor de AIPA sobre Drogas Peligrosas y otras resoluciones de la conferencia sobre asociación parlamentaria por la cooperación en la educación y cultura por el desarrollo sostenible, al igual que la elevación del papel de la AIPA en el respaldo a la Comunidad Sociocultural de la ASEAN en el enfrentamiento al COVID-19 El subjefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de AN, Vu Hai Ha, destacó la ratificación de 15 resoluciones sobre asuntos financieros de la ASEAN y AIPA y sobre otras temas como la participación de los parlamentarios jóvenes en la construcción de la Comunidad; la apreciación de los aportes de Nguyen Thi Kim Ngan, en calidad de presidenta de la AIPA 41 ; entre otros.Por su parte, Le Quoc Phong, presidente del Grupo de Diputados Jóvenes de Vietnam, valoró la iniciativa de AN de organizar Conferencia de parlamentarios jóvenes de la AIPA.Al cierre de la sesión, la presidenta de la AN y también titular de la AIPA 41, Nguyen Thi Kim Ngan, declaró la aprobación de la Declaración conjunto de la magna cita parlamentaria regional, ratificada con firmas electrónicas de los jefes de las delegaciones participantes /.