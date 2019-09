Hanoi (VNA)- El Tribunal Popular de Hanoi condenó a los exdirectores generales de Seguro Social de Vietnam (SSV), Le Bach Hong y Nguyen Huy Ban, a seis y 14 años de prisión, respectivamente, por “violar intencionalmente las normas del Estado sobre la gestión económica, provocando severas consecuencias”.

Escena del juicio (Fuente: VNA)



El mismo día la víspera, la Corte emitió también sentencias de entre 24 meses de libertad condicional y 14 años de cárcel a otros cuatro involucrados en el caso, por “violar con intención las normas estatales sobre la gestión económica, originando graves consecuencias” en relación con hechos ocurridos en el SSV y la empresa de arrendamiento financiero II (ALC II), dependiente del banco Agribank.



Según los veredictos de primera instancia, Bach Hong, también exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, y Huy Ban tenían la responsabilidad, entre sus misiones, de gestionar y usar el fondo del SSV para préstamos, a fin de favorecer la preservación e incremento del mismo.



Ese capital es un fondo de bienestar social originado de las contribuciones de los trabajadores, empleadores y también el apoyo del Estado que se destina a garantizar los derechos de empleados en todo el país.



Según el acta de acusación de la Fiscalía Popular Suprema (FPS), el SSV tiene la potestad de utilizar el capital ocioso de su fondo para la inversión y servir así a su crecimiento. Esa actividad tiene que realizarse, sin embargo, sobre la base de la Ley de Seguro Social de 2006 y otras normas relativas.



Luego de la entrada en vigor la mencionada legislación el 1 de enero de 2007, el SSV solo tiene el derecho de conceder préstamos a los bancos de Desarrollo de Vietnam, de Políticas Sociales y otros comerciales estatales.



Por su parte, ALC II se considera una entidad crediticia no bancaria y la ley no permite el acceso de la misma a los préstamos del SSV y viceversa.



Sin embargo, en febrero y marzo de 2018, ante la exigencia sobre capital para el arrendamiento financiero, Vu Quoc Hao, entonces director general de ALCII, propuso a Huy Ban y Nguyen Phuoc Tuong, exjefe del Departamento de Planificación y Finanzas (actualmente Planificación e Inversión) y también contador en jefe del SSV, que le prestasen asistencia crediticia a su entidad.



Ambas partes acordaron que, a fin de beneficiarse de ese respaldo, ALCII sería avalado por Agribank.



Con posterioridad, Nguyen The Binh, entonces director general de Agribank, permitió la concesión de avales para ALCII con el fin de respaldar a esa compañía en esa cuestión.



De esa manera, ALCII se benefició de asistencias crediticias del SSV mediante 14 tratos valorados en alrededor de 44 millones de dólares, bajo la autorización de Huy Ban y Bach Hong.



Ese préstamo es considerado por la FPS violatorio de la Ley de Seguro Social de 2016.



El 31 de julio de 2018, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh declaró el quebrantamiento de ALCII. Hasta esa fecha, la mencionada empresa solo cumplió un trato a corto plazo y quedan 13 por sufragar, valorados en casi 74 millones de dólares (teniendo en cuenta los 33 millones 430 mil dólares del principal).



ALCII no contó con la solvencia para cubrir las deudas restantes, lo que provocó una pérdida de 74 millones de dólares al Estado.



De ese modo, Agribank se responsabiliza de compensar al SSC 37 millones 480 mil dólares y el restante de la pérdida mencionada corre a cargo de los seis imputados./.