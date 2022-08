Tres bomberos Dang Anh Quan, Do Duc Viet, Nguyen Dinh Phuc. (Foto: cand.com.vn)

Hanoi (VNA) Tres bomberos que fallecieron durante una misión de apagado de incendio la tarde del 1 de agosto en un bar de karaoke en Hanoi, fueron promovidos póstumamente a rangos superiores en virtud de una decisión firmada hoy por el ministro de Seguridad Pública, general To Lam.La decisión se tomó en reconocimiento a la valentía de esos hombres mientras luchaban contra el infierno y rescataban a las víctimas en un edificio de seis pisos que estaba en reparación.Estos tres bomberos son Dang Anh Quan, nacido en 1977, ascendido del grado de teniente coronel al de subcoronel; Do Duc Viet, nacido en 1998, ascendido del grado de teniente al de subcapitán y Nguyen Dinh Phuc, nacido en 2003, ascendido del grado de segunda clase al de cabo.Mientras tanto, el Comité Central de la Unión de los Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh de Vietnam decidió el mismo día otorgar a título póstumo la insignia de "juventud valiente" al subcapitán Do Duc Viêt y al cabo Nguyen Dinh Phuc.El presidente de la República, Nguyen Xuan Phuc, también envió la víspera sus más sinceras condolencias a la Policía Popular y a las familias en duelo./.