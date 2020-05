Tratamiento de pacientes de COVID-19 en el Hospital de Enfermedades Tropicales (Fuente: VNA)

Luong Ngoc Khue, director del Departamento de Examen y Tratamiento Médico del Ministerio de Salud, hizo la víspera tal anuncio en una reunión de la Dirección Nacional para la Prevención y el Control del COVID-19.El piloto británico de 43 años que trabaja para la aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines, identificado como el paciente número 91 del país, dio negativo seis veces en las pruebas para el virus SARS-CoV-2. Una muestra del virus tomada del paciente y cultivada en el Instituto Pasteur de Ciudad Ho Chi Minh muestra que ha desarrollado inmunidad y que el virus no lo reinfectará.El Hospital Cho Ray recibió al paciente del Hospital de Enfermedades Tropicales de Ciudad Ho Chi Minh, donde recibió tratamiento desde que se confirmó que era positivo para el virus a mediados de marzo, para continuar brindando cuidados intensivos, tratar sus afecciones subyacentes, y manejar las infecciones.El paciente recibirá consultas frecuentes de los principales expertos médicos del país para determinar el momento óptimo para llevar a cabo una operación de trasplante de pulmón, ya que sus funciones pulmonares se han deteriorado y permanece con soporte vital.Khue dijo, a través de la Embajada de Reino Unido en Vietnam, el Ministerio vietnamita de Salud no ha podido contactar a ninguno de los familiares directos del paciente. Recibieron información sobre un pariente en Reino Unido, pero aún sin ninguna respuesta con respecto al tratamiento del paciente y su posible repatriación, dado que el trasplante de órganos solo se puede realizar con el consentimiento de la familia siempre que el paciente permanezca inconsciente.Según Khue, un médico extranjero que trabajaba en transporte médico en Vietnam lo contactó y se ofreció como voluntario para llevar al paciente de regreso al Reino Unido, pero los dirigentes del Ministerio de Salud están considerando el asunto. De acuerdo con los informes, el paciente no tiene seguro, pero los costos de un trasplante de pulmón ya están cubiertos por donaciones de una organización benefactora.Otra opción sobre la mesa es repatriar al paciente, pero hay muchos problemas complejos que pueden hacer que el plan sea inviable."El paciente permanece en coma y aún depende de la ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) para sobrevivir, por lo que debemos esperar hasta que esté despierto y se recupere, para poder hacer un plan apropiado", comentó el funcionario de salud.Hasta ahora, el tratamiento para el piloto británico ha durado dos meses y tres días, en los que debió recibir soporte vital durante 46 días.La última tomografía computarizada de sus pulmones muestra que han mejorado aproximadamente un 20-30 por ciento, mientras que el pulso y la presión arterial se han estabilizado./.