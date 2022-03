Do Hung Viet, jefe de Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - Representantes vietnamitas y extranjeros participaron en el seminario internacional “Programa de acción nacional sobre la mujer, paz y seguridad: Experiencias y recomendaciones a Vietnam”, organizado recientemente en formas virtual y presencial en Hanoi por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

El simposio pretende mejorar el conocimiento de los ministerios, ramas y organizaciones vietnamitas sobre el proceso de construcción e implementación de los Programas de Acción Nacional sobre la mujer, paz y seguridad en el mundo y sobre esa base, buscan proponer recomendaciones de políticas adecuadas a la nación indochina en el despliegue de los resultados logrados en su mandato de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la etapa 2020-2021, así como en la implementación efectiva de los compromisos internacionales en materia de igualdad de género.

Al intervenir en la cita, Do Hung Viet, jefe de Departamento de Organizaciones Internacionales de la cartera vietnamita, dijo que se trata de una buena oportunidad para consolidar los mecanismos y marcos de políticas, con el fin de implementar la agenda sobre la mujer, paz y seguridad.



También enfatizó los compromisos y políticas consistentes de Vietnam y los logros positivos del país en la promoción de la implementación de la mencionada Agenda, particularmente en el mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).



El Programa de acción nacional sobre la mujer, paz y seguridad ha sido implementado en 98 países miembros de las Naciones Unidas, el cual no es un documento legal vinculante pero ayuda a orientar y coordinar los esfuerzos a nivel nacional, en aras de impulsar el papel de las mujeres y niñas en los procesos de paz, reiteró.



Por tal motivo, los estudios sobre ese Programa contribuyen a promover el papel activo y afirman los compromisos firmes de Vietnam en el campo de la igualdad de género, en general, y de la mujer, la paz y seguridad, en particular, remarcó.

A su vez, Rana Flowers, coordinadora interina permanente de la ONU en Hanoi y representante en jefa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), subrayó que el Programa puede ser una herramienta complementaria para los esfuerzos actuales del Gobierno vietnamita en el fortalecimiento de la protección y empoderamiento de las féminas en todas las esferas de la vida social.



Asimismo, contribuye a aumentar la atención y acciones en función de las necesidades de seguridad de la mujer vietnamita, incluida la respuesta a los desafíos emergentes como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático, reiteró.

Elisa Fernández Sáenz, representante en jefa de la Agencia de las Naciones Unidas sobre la Igualdad y Empoderamiento de la Mujer en Hanoi, (Fuente:VNA)

La paz y seguridad solo se pueden lograr y mantener en el contexto que las mujeres y niñas participan plenamente y tienen acceso a las oportunidades de desarrollo, recursos y protección hacia la igualdad, de acuerdo con Flowers.



Además, la integración de los puntos de vistas de igualdad de género en los procesos de paz es muy importante, en aras de negociar, dialogar y planificar las políticas de manera más efectiva, hacia un mundo más equitativo, expresó.

Por otro lado, Elisa Fernández Sáenz, representante en jefa de la Agencia de las Naciones Unidas sobre la Igualdad y Empoderamiento de la Mujer en Hanoi, subrayó que su entidad, junto con otras de la mayor organización mundial, está dispuesta a apoyar al Gobierno de la nación indochina y las partes interesadas durante el proceso de elaboración del Programa de Acción nacional al respecto./.