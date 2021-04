Hanoi (VNA) - Cuatro universidades vietnamitas fueron incluidas por la revista británica Times Higher Education (THE) en la clasificación THE Impact Rankings 2021 sobre el compromiso de las instituciones de educación superior en el mundo hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.Se trata de la Universidad Nacional de Hanoi, ubicada en el rango de los puestos 401-600 de la lista; la de Ton Duc Thang, en la posición 401-600, la de Ciencia y Tecnología de Hanoi, en 601-800; y la de Phenikaa, 801-1000.Los cuatro centros educativos de Vietnam obtuvieron una alta calificación en el Objetivo 8 relativo al trabajo decente y crecimiento económico.La Universidad Nacional de Hanoi obtuvo una clasificación elevada en el Objetivo 4 sobre la educación de calidad, con 71,4 puntos, equivalente al puntaje más alto alcanzado por las instituciones de Vietnam, lo que la ubicó en el puesto 92 en el mundo.El índice de igualdad de género, el Objetivo 5, también constituye un punto fuerte de esa institución y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, mientras que el Objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles es uno de los tres indicadores en los que sobresalen la Universidad Ton Duc Thang y la de Phenikaa.De mil 115 instituciones de educación superior clasificadas en THE Impact Rankings este año, la Universidad británica de Manchester encabeza la lista, seguida por las australianas de Sydney, RMIT y La Trobe.En el Sudeste Asiático, Tailandia cuenta 25 establecimientos educativos en este ranking; Malasia, con 19; Indonesia, con 18; y Filipinas, con cinco.Entretanto, la Universidad vietnamita de Hoa Sen (HSU) también recibió recientemente el certificado QS-Stars de cuatro estrellas, de la organización británica de educación Quacquarelli Symonds (QS), con alta calificación en los criterios relacionados con la calidad de la educación, tasa de graduados universitarios, internacionalización, desarrollo académico, instalaciones, estrategia de promoción, cultura y artes y responsabilidad social/.