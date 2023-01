Cursos para enseñar cómo sonreír, dónde poner las manos, en qué dirección mirar, entre otros movimientos considerados ideales para una linda fotografía, están atrayendo a muchos usuarios jóvenes de las redes sociales en Vietnam, deseosos de tener una foto perfecta.

Dichas clases son muy populares, especialmente entre las mujeres jóvenes en Vietnam, donde el 70 por ciento de la población tiene menos de 35 años de edad.

Después de que muchas jóvenes le preguntaran cómo tomar fotos lindas para utilizarlas en las redes sociales, la maestra Pham Kieu Ly, una estrella en las redes sociales con cientos de miles de fanáticos en Instagram y TikTok, abrió un curso al respecto por valor de 130 dólares en Hanoi.

Además de abordar las poses, los cursos también enseñan a los fotógrafos aficionados cómo tomar una buena foto de sí mismos.

Durante una entrevista con la Agencia francesa de Noticias AFP, Ly comentó que las mujeres de su clase quieren “aprender a posar y tomar las fotografías al servicio de sus trabajos”.

Maestra Pham Kieu Ly:

Mi clase también tiene alumnos que vienen a aprender cómo servir en su trabajo. Igualmente, hay estudiantes que vienen a encontrar la confianza o mejorar habilidades blandas para servir en la vida, como caminar y hablar para ganar confianza y comunicarse mejor.

La primera clase de este tipo aconteció en septiembre de 2020 y, desde entonces, los cursos de un día y medio de Ly han atraído a muchos seguidores. Varias personas que asistieron al curso confían en que las buenas fotos ayudarán a vender mejor los productos en Facebook, una red social con más de 53 millones de usuarios en Vietnam.

Nguyen Thi Thanh Loan, participante

Con anterioridad, no tenía ningún concepto ni nadie que me orientara sobre la fotografía. Creo que este curso me ayudará a tener mayor confianza al momento de pararme frente a la cámara y me ayudará en mi trabajo, sobre todo cómo comunicarme con las personas.

Quiero ser un modelo a seguir para los jóvenes y estudiantes que están por graduarse. Cada etapa tendrá una imagen diferente. En este período, mi objetivo es convertirme en una empresaria exitosa.

Nguyen Thu Tra, participante

En mi opinión, tener una buena foto es muy importante en mi negocio, porque una buena foto creará muchos “me gusta-like”, comentarios, fomentará el interés de mis amigos, clientes y otras personas que se preocupan por ti mismo. Entonces tu imagen también será más profesional./.

