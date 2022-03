Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) de Vietnam organizó hoy aquí una reunión, en la cual se señaló la urgente necesidad de pasar del envío no oficial y de pequeña escala a exportar productos a través de canales oficiales a China.



El titular de esta cartera, Le Minh Hoan, enfatizó que pasar de la exportación no oficial a la oficial es una revolución que requiere la persistencia, voluntad y preparación de todos los sistemas de producción y comercio.



Nguyen Quoc Toan, director del Departamento de Procesamiento Agropecuario y Desarrollo de Mercados del Ministerio mencionado dijo que China, uno de los mayores importadores de productos vietnamitas, está reforzando el control sobre los productos básicos que no se exportan a través de los canales oficiales.

Dado esto, algunos productos agrícolas de Vietnam como el durián y la maracuyá, que los pobladores en las áreas limítrofes han enviado durante mucho tiempo a través de los cruces fronterizos, ahora no pueden ingresar a este mercado.



Aunque Vietnam posee muchos productos en demanda en China, para exportar con éxito a este mercado, las empresas deben mejorar sus medidas comerciales para cumplir con los requisitos del importador, señaló Vo Quan Huy, director de la empresa Huy Long An.



Dinh Cao Khue, presidente de la empresa Dong Giao, subrayó la necesidad de pasar a la exportación oficial lo antes posible, ya que todos los asuntos comerciales se volverán transparentes.



Llamó al MADR a coordinarse con el Ministerio del Interior para consolidar las asociaciones empresariales, ya que algunas de ellas están funcionando de manera ineficaz y no han captado información de mercado.



Mientras tanto, el vicesecretario general de la Asociación de Exportadores y Productores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), Nguyen Hoai Nam, señaló que China es un gran mercado con requisitos estrictos, por lo que la gestión de la calidad de las exportaciones debe ser sistemática, como la forma en que Vietnam exporta bienes a mercados como la Unión Europea y Japón.



Además, es necesario invertir más en la preservación de los productos agrícolas, y el Estado debe emitir políticas de tierras y capital favorables para atraer inversiones a este campo, agregó.



El comercio de productos agroforestales y acuícolas entre Vietnam y China alcanzó los 12 mil 600 millones de dólares en 2021, para un aumento anual de 18,39 por ciento. En los primeros dos meses de 2022, esa cifra fue de mil 830 millones de dólares, una merma de 1,7 por ciento. /.