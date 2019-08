Animales domésticos en los perfomances de circo (Fuente: VNA)

Hanoi, 10 ago (VNA) Hace un año, la Coalición Asiática para Animales llamó a eliminar el uso de especies salvajes en los circos. Ahora en Vietnam los niños se acostumbran a las actuaciones realizadas por animales domésticos.Sorprendentes y amenas, así son los comentarios de los espectadores, al ver con sus propios ojos las presentaciones de los animales que, supuestamente, no pueden ser artistas circenses como los búfalos, los cerdos, los gatos y los gallos.La Federación de Circo de Vietnam sustituyó los animales salvajes por los domésticos, con el fin de ofrecer a los espectadores actuaciones interesantes y humanitarias.Dao Phuong Linh, espectadora, expresó que le sorprendió la inteligencia de los cerdos, y evaluó que como los espectáculos fueron muy interesantes, no es necesario utilizar los animales salvajes en los circos.Este cambio no solo responde al llamamiento de la Coalición Asiática para Animales, sino también concuerda con una tendencia global.La Federación Nacional de Circo se comprometió a poner fin al entrenamiento de especies salvajes. Los animales viejos se trasladarán a centros de preservación.Tong Toan Thang, subdirector de la Federación de Circo de Vietnam, aseguró que se terminó con el uso de las especies salvajes e se invierte en espectáculos con animales domésticos como búfalos, cerdos, gatos y gansos.Ambientalistas aplaudieron ese cambio humanitario adoptado por la Confederación de Circo, a la vez que llamaron a perfeccionar el marco legal al respecto, en aras de poner fin, de una vez por todas, al uso de animales silvestres en los circos. - VNA