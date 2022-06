Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El vicepresidente del Comité Popular de esta ciudad Duong Tan Hien sostuvo hoy una reunión de trabajo con una delegación de la escuela de Política Pública y Gestión Fulbright, de la Universidad de Fulbright Vietnam , sobre la implementación del proyecto de Gestión del Capital Natural en el Delta del río Mekong.El proyecto tiene como objetivo identificar los desafíos ambientales más graves que enfrenta la región; de ahí, analizar y dar soluciones basadas en evidencias científicas sólidas, a la par de entablar un diálogo con los formuladores de políticas, científicos, empresas, personas y partes interesadas.Se definen cinco prioridades que incluyen transformación agrícola, energía, administración de riesgos (cambio climático, recursos hídricos, desastres naturales), conservación ecológica deltaica y conexión regional.Sobre la base de esas prioridades, la Universidad Fulbright Vietnam promoverá las actividades de investigación de políticas relacionadas con el medio ambiente, la enseñanza sobre la política pública y la conexión entre las localidades y las políticas del gobierno central.En el encuentro, Tan Hien informó a la delegación sobre varios proyectos en ejecución en Can Tho en relación con el medio ambiente, recursos naturales y cambio climático, destacando que la infraestructura de tránsito limitada deviene el mayor obstáculo para el desarrollo del Delta del Mekong.También, señaló otro cuello de botella como la conexión interregional, o sea, la falta de la conexión en la inversión y la construcción de infraestructuras y la planificación de áreas de producción entre las localidades.Según el funcionario, necesitan el apoyo del gobierno central para definir claramente el papel de cada localidad, así como sus fortalezas, especialmente, dijo, es importante adaptarse al cambio climático, planificar zonas materiales y seleccionar el cultivo adecuado al suelo local.De acuerdo con Tan Hien, se crearán todas las condiciones para que la Universidad Fulbright Vietnam realice con eficiencia el proyecto para apoyar la gestión, la toma de soluciones adecuadas al cambio climático, y la recuperación socioeconómica tras la pandemia de la COVID-19 de Can Tho, en particular, y el Delta del Mekong , en general./.