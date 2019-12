General de división Elfre Pérez Zaldivar, jefe de la Jefatura de la Logística de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Fuente: VNA)

El primer coronel Ta Van Phang, agregado militar de la sede diplomática vietnamita en La Habana (Fuente: VNA)

La Habana (VNA)- El Ejército Popular de Vietnam es una muestra de que en la guerra lo más importante no son las poderosas armas ni la alta tecnología, sino los hombres dotados de una indomable moral combativa y la fe en la victoria en pos de la soberanía nacional.Así lo expresó el general de división Elfre Pérez Zaldivar, jefe de la Jefatura de la Logística de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), al rememorar el aniversario 75 del Ejército Popular de Vietnam (EPV), el 22 de diciembre de 1944, durante un solemne acto político y cultural, celebrado en la sede central de las FAR.El militar cubano repasó hitos históricos de un ejército cuya génesis está en una brigada de propaganda armada con el fin de llevar a cabo la lucha libertadora y que que enfrentó y venció durante más de 30 años de guerra a tres de los ejércitos más modernos del mundo.Igualmente, reiteró la unidad estrecha y la colaboración efectiva entre el EPV y las FAR, ejemplo de la solidaridad desinteresada y fiel entre los pueblos vietnamita y cuba no.El homenaje estuvo presidido por el general de cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR, y el embajador vietnamita en Cuba Nguyen Trung Thanh, así como por jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior.El primer coronel Ta Van Phang, agregado militar de la sede diplomática vietnamita en La Habana, sostuvo que nunca será olvidado por el pueblo, el Gobierno, el Partido y el ejército vietnamita aquella hermosa y firme frase del Comandante en Jefe Fidel Castro, de que “por Vietnam estamos dispuesto a dar hasta nuestra propia sangre”.“Confíen en que en cualquier situación difícil los vietnamitas estaremos firmes a su lado, juntos en la misma trinchera, dispuestos a luchar por la soberanía, la independencia, la paz y el socialismo”, aseguró.Al comienzo del acto se exhibió un emotivo documental sobre las guerras vietnamitas contra sus enemigos y las visitas hechas a la tierra asiática por el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro y el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz.