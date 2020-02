Foto de Ilustración (Fuente: VNA)

En un artículo reciente, el académico señaló que el país indochino logró equiparse con un sector diplomático de gran profesionalidad y conocimientos amplios y profundos sobre asuntos internacionales y políticas nacionales.Citó como evidencia la celebración exitosa por parte de Vietnam de una serie de eventos internacionales como la Semana de alto nivel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2017, la Cumbre Estados Unidos-Corea del Norte en 2019, y las conferencias de alto nivel de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 1998 y 2010.Asimismo, destacó el mantenimiento de buenas relaciones entre Vietnam y sus países vecinos y principales socios.Según el profesor Carl Thayer, las tres principales vías para garantizar y promover el prestigio y la posición de Vietnam en la arena internacional son la educación-formación, la autoevaluación, y el impulso de la independencia y la libre determinación.En cuanto a las ventajas y desafíos que enfrenta Vietnam al asumir la Presidencia de la ASEAN este año, señaló que el país debe cumplir con el itinerario de la agrupación, promover el diálogo y el consenso sobre la base de la paz regional y en el mundo.Una de las misiones más importantes del presidente de la ASEAN es impulsar las negociaciones sobre un efectivo, vinculante y compatible Código de Conducta en el Mar del Este (COC), en el que China es una de las partes relacionadas.Recordó que bajo el lema “ASEAN 2020 en Vietnam: Cohesiva y adaptativa”, las prioridades identificadas por Hanoi no solo se encaminan a cumplir los objetivos trazados para este año, sino también servirán para propósitos a largo plazo. Entre ellos se encuentran el mantenimiento de la paz, seguridad y estabilidad en la región; el impulso de la prosperidad sobre la base de la conectividad regional, el fortalecimiento de la adaptabilidad y el aprovechamiento de la revolución industrial; la promoción de la identidad y la conciencia comunitaria, y el fomento del papel del bloque en la arena internacional.En relación con el rol de Vietnam como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), indicó que, junto a la presidencia de la ASEAN, incrementará el prestigio de Hanoi y favorecerá sus lazos y los miembros permanentes de ese órgano.Si Vietnam logra mantener su postura independiente en grandes asuntos, su desempeño será apreciado, lo que aumentará su influencia, observó.El país indochino puede potenciar su relación con otros miembros no permanentes del CSNU, gracias a lo cual podrá modificar algunas palabras en resoluciones sobre temas vinculados a la paz y seguridad mundial, dijo./.