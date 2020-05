Delegados en la cita (Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam, 31 may (VNA)- Un total de 67 jóvenes destacados en el cumplimiento de las recomendaciones del Presidente Ho Chi Minh fueron honrados hoy durante un acto celebrado en esta provincia, donde nació el líder revolucionario de Vietnam.Al intervenir en la cita, la miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y también jefa de su Comisión de Movilización de Masas, Truong Thi Mai , subrayó que esos jóvenes reflejan las imágenes más sobresalientes en los movimientos al respecto, lo que contribuye a elevar los valores del pueblo.Expresó el deseo de que sigan consolidando su voluntad y contribuyendo con su talento al desarrollo y el fomento de la competitividad nacional.A su vez, el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, Le Quoc Phong, se refirió a la atención de la agrupación en estimular a sus miembros en la superación las dificultades y el cumplimiento de forma satisfactoria de sus misiones, en pos de respaldar la renovación, la construcción y la salvaguardia del país.Con anterioridad, los delegados participaron en diferentes coloquios temáticos, con énfasis en la integración internacional, las actividades voluntarias y la incorporación a los programas innovadores en las provincias de Nghe An y Ha Tinh./.