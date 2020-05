En el evento (Fuente:VNA)

Hanoi, 12 may (VNA) - La ASEAN entró en 2020 con muchas dificultades debido a la pandemia de COVID-19, pero el éxito inicial en frenar la propagación de la enfermedad ha demostrado una eficaz cooperación regional, destacó hoy el viceministro vietnamita de Defensa, Nguyen Chi Vinh.El coronel general vietnamita hizo esa evaluación en la videoconferencia del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Defensa de la ASEAN (ADSOM WG), cuyo objetivo es promover las iniciativas de Vietnam en el Año de la Presidencia de la ASEAN 2020 y preparar la reunión virtual de altos funcionarios del grupo, programada para el 15 de mayo.Los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) hicieron pronósticos precisos, se prepararon y cooperaron para enfrentar el desafío no tradicional que causó el desastre en la región y el mundo, señaló.A principios de 2020, Vietnam organizó con éxito la Reunión restringida de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM Retreat), en la cual se emitió una declaración conjunta sobre la cooperación en este sector en respuesta a la enfermedad, recordó.Precisó que en esta videoconferencia, los participantes discutieron cómo promover más la colaboración de defensa de la ASEAN en el contexto de que muchos países aún se ven afectados por el COVID-19 y siguen aplicando medidas de cuarentena.Cuando la pandemia cese, Vietnam promete hacer todo lo posible para completar las agendas de la ASEAN en 2020 con los mejores resultados y la más alta seguridad, afirmó Chi Vinh.Expresó su esperanza de que la epidemia no obstaculice o suspenda las actividades del bloque. En cambio, la ASEAN podría incluso hacer más al utilizar de manera efectiva la tecnología de la información, como organizar actividades en línea.El subtitular sugirió reevaluar la efectividad de la cooperación de defensa bilateral y multilateral entre los países de la ASEAN en la prevención y el control del COVID-19, así como la agenda del bloque en 2020 mientras prepara un nuevo plan para obtener resultados óptimos.Recomendó discutir la preparación de los simulacros médicos militares de la ASEAN para hacer frente a los desafíos de seguridad no convencionales, incluida la prevención y el control de enfermedades.Además de la cooperación en el marco de la ASEAN, propuso ampliar el intercambio entre los líderes de los grupos de trabajo sobre la coordinación en el marco de los Ministros de Defensa de la agrupación y sus socios.También pidió al bloque que intensifique los esfuerzos para hacer retroceder y acabar con la pandemia de COVID-19./.