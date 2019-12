El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, interviene en la clausura de la XXXV Cumbre de la ASEAN 2019 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La comunidad regional e internacional manifestaron su alta valoración hacia el papel de Vietnam el próximo año, cuando asuma los cargos de presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas ( ONU ).La columna The Interpreter del portal digital del Instituto australiano de Investigación Lowy valoró que la transferencia en noviembre pasado del martillo simbólico de la presidencia de la ASEAN al premier vietnamita Nguyen Xuan Phuc no solo reflejó el papel importante del país indochino, sino también dio inicio a una etapa extremadamente importante para la política exterior de Hanoi.Por otra parte, la página oficial del Centro de investigación Wilson Center, de Estados Unidos, destacó, en particular, la participación de la nación sudesteasiática en las actividades de mantenimiento de la paz de la ONU.Señaló que el 2020 constituirá un año importante para que Vietnam reafirme su posición en la arena regional e internacional.Mientras, el periódico tailandés Bangkok Post también publicó un artículo donde reiteró su confianza en la capacidad de Vietnam tras 30 años de Renovación.Por su parte, Choi Sing Kwok, director del Instituto de Estudios del Sudeste Asiático, de Singapur, afirmó que el desempeño del país indochino del papel de integrante no permanente del CS del mandato 2020- 2021 constituirá una oportunidad para que Hanoi demuestre su papel en los asuntos mundiales, así como brinde otros beneficios para el bloque regional.Al conceder una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias, Hoang Thi Ha, doctora de la mencionada entidad singapurense, subrayó además que el tema “Cohesiva y adaptativa” para la ASEAN 2020 refleja la aspiración de Vietnam por profundizar la solidaridad del bloque comunitario para enfrentar a los nuevos desafíos en la seguridad regional./.