El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, (I) y el titular de Industria y Comercio, Tran Tuan Anh, en la ceremonia (Fuente: VNA)

Seúl, 15 nov (VNA) - Los signatarios del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) afirmaron su importancia para la economía de cada país y las actividades regionales de comercio e inversión tras la firma del pacto hoy.La Casa Azul (Cheong Wa Dae) de Corea del Sur describió la firma de RCEP como un "resultado central" de la Nueva Política del Sur de la administración del presidente Moon Jae-in dirigida a mejorar los lazos estratégicos con las naciones del Sudeste Asiático y también una oportunidad para que Corea del Sur se convierta en un poder económico "que marca el ritmo".El mismo día, al dirigirse a la IV Cumbre virtual de RCEP organizada por Vietnam, el primer ministro chino, Li Keqiang, enfatizó que la firma de RCEP no solo es un gran logro en la cooperación de Asia Oriental, sino también una victoria del multilateralismo y el libre comercio.El director de investigación del Centro Perth USAsia en Australia, doctor Jeffrey Wilson, señaló que el RCEP será el más importante acuerdo comercial regional firmado y proyectado para cambiar los mapas económicos y estratégicos de la región.Mientras tanto, la agencia de noticias de Malasia (Bernama) citó al primer ministro de ese país, Muhyiddin Yassin, valorando que el RCEP servirá como un instrumento importante para la recuperación económica y alentará la reapertura de los mercados al tiempo que garantiza cadenas de suministro ininterrumpidas.Al dirigirse a la IV Cumbre de RCEP, Muhyiddin dijo que el acuerdo de la RCEP es fundamental para la respuesta de la región a la hora de abordar la pandemia de COVID-19, que no solo ha costado vidas sino que también ha golpeado a las economías.Junto con los desafíos al sistema de comercio mundial debido a las tensiones regionales, es imperativo que la ASEAN continúe manteniendo la competitividad como región, enfatizó el primer ministro.Según el mandatario de Malasia, los Tratados de Libre Comercio (TLC) son el camino a seguir para ayudar a mantener la competitividad mediante la promoción del comercio internacional, alentando las inversiones y asegurando la oferta de talento.Como tal, la RCEP será el vehículo principal a través del cual se puede mejorar la integración económica regional dentro de la ASEAN y sus socios de diálogo.El primer ministro malasio continuó diciendo que es realmente significativo que esta asociación haya sido negociada en base a los diferentes niveles de desarrollo económico de los 15 países participantes, para asegurar un TLC de beneficio mutuo para todos.Opina que esta es la piedra de toque para el futuro crecimiento y vitalidad de la colaboración económica regional.Malasia, junto con los socios de la ASEAN y el TLC, querría demostrar al mundo que incluso con diferentes niveles de desarrollo económico, 15 países pueden unirse para crear un pacto comercial que sea mutuamente beneficioso, no solo para la comunidad empresarial, sino también para el sustento de la gente, señaló el primer ministro malasio.En otra nota, Muhyiddin dijo que Malasia reconoce las dificultades que India enfrenta actualmente y desea expresar su apoyo continuo y dar la bienvenida a la adhesión de India a RCEP en el futuro.El acuerdo de RCEP involucra a 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como a Corea del Sur, China, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y su producto interno bruto combinado representa un tercio del total mundial./.