Denis Rondepierre, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Francia (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam , Nguyen Phu Trong (Foto: VNA)

París (VNA)- El artículo sobre el socialismo del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong , posee un rico contenido y convergencia con las perspectivas del Partido Comunista de Francia (PCF).Así lo valoró Denis Rondepierre, miembro del Comité Ejecutivo del PCF, al dialogar con la Agencia Vietnamita de Noticias sobre el artículo titulado "Algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el socialismo y el camino al socialismo en Vietnam" de Phu Trong.En particular, el texto del máximo dirigente partidista de Vietnam contiene los valores transversales del pensamiento del Presidente Ho Chi Minh, uno de los miembros fundadores del PCF, destacó.El PCF comparte completamente las opiniones de Phu Trong sobre el sistema capitalista actual y su crisis, subrayó, al agregar que el secretario nacional de la fuerza política francesa, Fabien Roussel, también aseveró cómo la recesión económica provocada por la pandemia de COVID-19 ha profundizado la desigualdad social y mostrado las deficiencias del sistema capitalista, tanto en la organización de la vida económica como en los servicios públicos.Son las clases más pobres de la población las más afectadas por estas nuevas políticas liberales, junto con la creciente tasa de desempleo, enfatizó Rondepierre.De ese modo, valoró las similitudes entre el PCF y el PCV en la selección de los modelos de desarrollo que aseguran los beneficios para todas las personas y la emancipación social y humana, al acentuar que la sociedad necesita de un desarrollo al servicio del ser humano, y no basado en la búsqueda del lucro y la explotación a costa de la dignidad humana.El verdadero desarrollo económico debe ir paralelo con el progreso y la equidad social, recalcó, al sugerir a los países repensar las relaciones internacionales y la globalización en dirección hacia la asociación y cooperación inclusivas, y no la competencia entre pueblos.Al evaluar el proceso de Doi Moi (Renovación) y los logros de la economía de mercado de orientación socialista en Vietnam, Rondepierre afirmó que el progreso alcanzado en los 35 años de implementación de esa política muestra que la elección de seguir el camino hacia el socialismo en sintonía con la realidad nacional constituye un enfoque correcto.Vietnam se ha convertido en la cuarta economía más grande de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un ingreso per cápita en 2020 ascendente a tres mil 512 dólares, aclaró.Su tasa de pobreza promedio disminuyó del 58 por ciento en 1993 a menos del tres por ciento en 2020, dijo, y continuó señalando que de la carencia crónica de alimentos, el país indochino ha venido no solo a garantizar su seguridad alimentaria, sino también a exportar arroz y productos agropecuarios.Las Naciones Unidas reconocieron a Vietnam como uno de los primeros países en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, realzó.En cuanto a los temas a los que Vietnam debe prestar atención en el futuro, Rondepierre señaló las incertidumbres y riesgos en la situación internacional actual relacionados con la carrera armamentista, la degradación del medioambiente, la seguridad alimentaria y sanitaria, especialmente la pandemia del COVID-19, así como las cuestiones de seguridad nacional y mundial.Por tal motivo, todas las fuerzas progresistas del mundo deben fortalecer la cooperación internacional para resolver conjuntamente esos desafíos, concluyó./.