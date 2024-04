El portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, teniente general To An Xo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) En el primer trimestre de 2024, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam detectó más de 20 millones de advertencias de actividades de ciberataques , un aumento del 33% respecto al mismo período del año pasado, afirmó el teniente general To An Xo, portavoz de la Cartera.Al intervenir en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno, efectuada la víspera, el funcionario informó que sólo en marzo de 2024 se revelaron más de siete millones de alertas, un alza del 6% respecto a febrero de 2024.Recientemente, los sistemas de red de muchas agencias, organizaciones y empresas fueron atacados, con datos robados, interfaz cambiada y derechos de administración usurpados, dijo y agregó que el Ministerio de Seguridad Pública también descubrió que se robaron decenas de gigabytes de datos con contenido confidencial de agencias, organizaciones, unidades y empresas durante el período de tres meses.Al resaltar el aumento del número de delitos que aprovechan el ciberespacio para apostar u organizar juegos de azar, precisó que el Departamento de Policía Criminal procesó 42 casos con 252 sospechosos involucrados en juegos de azar por valor de unos millones de dólares.Mientras tanto, 377 personas fueron arrestadas por su presunta participación en 605 estafas en línea, desviando más de cuatro millones de dólares de sus víctimas.Durante la rueda, To An Xo señaló que los delitos cibernéticos se volverán muy complicados en el primer trimestre de 2024. En la reunión ordinaria del Gobierno de marzo de 2024, el Primer Ministro y los miembros del Gobierno mencionaron esta cuestión, considerándola un tema candente.