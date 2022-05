El vicepresidente del Comité Popular de la ciudad sureña de Can Tho Nguyen Van Hong (Fuente: laodong.vn)

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Pham Binh Minh firmó decisiones del Primer Ministro sobre la aplicación de medidas disciplinarias al vicepresidente y su antecesor del Comité Popular de la ciudad sureña de Can Tho.En consecuencia, el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad sureña de Can Tho Nguyen Van Hong, exdirector del Departamento de Planificación e Inversión municipal, fue amonestado por sus violaciones en las labores profesionales.A Le Van Tam, exvicepresidente del Comité Popular municipal en el periodo 2016-2021, se le aplicó la medida disciplinaria de advertencia por la misma violación.Con anterioridad, durante su undécima reunión efectuada en enero de 2022, la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) revisó los resultados de la inspección y determinó que el comité de asuntos partidistas de la instancia del PCV en el Comité Popular de la ciudad de Can Tho violó los principios y regulaciones del Partido y reglamentos de trabajo; mostró la irresponsabilidad y la falta de liderazgo, lo cual provocó que el gobierno local y varias organizaciones e individuos infringieran las normas del Partido y las leyes del Estado en la adquisición de equipos médicos y medicamentos, la implementación de proyectos de inversión, renovación y modernización de hospitales. Muchos cuadros y militantes fueron disciplinados, y algunos enfrentaron sanciones penales.Esas violaciones causaron severas consecuencias, provocando grandes pérdidas al presupuesto del Estado, y afectando negativamente la reputación de la organización del Partido y el gobierno de la ciudad. /.