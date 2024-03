Hanoi (VNA) El reciente plantemiento del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, de que los funcionarios deben ser justos, objetivos, científicos y anteponer los intereses de la nación, el Partido y del pueblo, recibió la atención y el consenso de numerosos militantes, dirigentes y pobladores en todo el país.El máximo líder partidista pronunció este crucial discurso durante la primera reunión del Subcomité de Asuntos de Personal del XIV Congreso Nacional de la organización política.El XIV Congreso Nacional del PCV que se llevará a cabo en 2026, justo cuando nuestro país arriba a los 40 años de doi moi (Renovación) de orientación socialista. Este es también el momento de la transición generacional de la clase de cuadros que nacieron, se criaron, se entrenaron y maduraron durante los años de resistencia, principalmente formados en Vietnam y en los antiguos países socialistas, a la clase de cuadros que nacieron, crecieron, y maduraron en paz y fueron formados en muchas fuentes y países con diferentes regímenes políticos.Por lo tanto, la cuestión de a quiénes el Partido pretende seleccionar y nombrar para el equipo directivo, especialmente a los puestos de dirigentes claves, con capacidades de asumir grandes tareas, captó la atención de todo el Partido y el pueblo.Nguyen Viet Chuc, ex vicepresidente de la Comisión de Cultura, Educación, Juventud, Adolescentes y Niños de la Asamblea Nacional, compartió que, a lo largo de su vida y carrera revolucionaria, el Presidente Ho Chi Minh siempre puso los intereses del país y del pueblo en primer lugar.Este punto de vista devino el principio supremo en el proceso de dirección revolucionaria y uno de los factores del éxito de la revolución vietnamita, dijo.Al observar esta perspectiva en la situación actual del trabajo de personal, Nguyen Viet Chuc afirmó que, en la actualidad, Vietnam aspira ser amigo de todos los países, mientras tanto todos los países y potencias quieren tener relaciones y mejorarlas con la nación indochina.Manifestó la esperanza de que los funcionarios mencionados tengan la valentía y desarrollen con entusiasmo sus capacidades para servir a la Patria y al pueblo, además de anteponer los intereses del pueblo, de los colectivos y de la nación a los suyos propios.También, estuvo de acuerdo con el análisis franco de Nguyen Phu Trong sobre las deficiencias y debilidades de una parte de los cuadros y las limitaciones e insuficiencias en el trabajo del personal . Entre ellos, hay personas que sólo consideran los beneficios, olvidándose de la "integridad y el honor".Al expresar su apoyo a la exigencia de Nguyen Phu Trong de poner los intereses de la nación, el Partido y el pueblo en primer lugar y por encima de todo, el coronel Nguyen Van Nien, ex director de la Empresa Farmacéutica de la Brigada 12, recordó que en los años de 1960 hubo un lema publicado en cualquier lugar como “La Patria por encima de todo”, lo que significa que los cuadros y miembros del Partido deben poner a la Patria y al Partido, no a sus intereses personales, por encima de todo.Sin embargo, también percibió que es más fácil decirlo que hacerlo, señalando la necesidad de defender la imparcialidad y escuchar atentamente las opiniones públicas.Reiteró que el Presidente Ho Chi Minh y el PCV pudieron atraer a las personas más prominentes al sistema, atrayendo a toda la nación a participar en la gran causa revolucionaria, gracias al objetivo final del Partido de trabajar por el bien del pueblo.Es un hecho demostrado desde la fundación del país que una vez que se logra la unanimidad, incluso una nación pequeña puede volverse grande, dijo y agregó que las victorias de las dos guerras de resistencia contra los colonialistas franceses y contra los imperialistas estadounidenses constituyen una prueba clara de la política correcta del PCV, en la que el pueblo confía.Con el fin de conseguir éxitos en el camino elegido por el Presidente Ho Chi Minh, el PCV y el pueblo, el trabajo del personal para los tiempos próximos es extremadamente importante. Sólo cuando haya un buen contingente de cuadros, habrá políticas mejores y más apropiadas para que el país se desarrolle cada vez más, concluyó./.