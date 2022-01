El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong (Fuente: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, pronunció un discurso en la Conferencia Nacional de Cultura para implementar la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido.

La Agencia Vietnamita de Noticias les presenta a los lectores el texto íntegro del discurso:

Estimados dirigentes y ex dirigentes del Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam,

Estimados delegados,

Estimados compañeros,

Hoy, en la capital de Hanoi, "donde asienta durante miles de años el alma de las montañas y los ríos"; "donde convergen, cristalizan y alumbran la cultura y la civilización de la nación "; "Capital de la conciencia y la dignidad humana"; "Ciudad por la paz"; "magnífico y elegante"; "Civilizado y heroico"; ... organizamos solemnemente la Conferencia Nacional de Cultura para implementar la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido en el campo de la cultura. Este es un trabajo muy significativo en muchos sentidos; Estoy muy contento y emocionado poder atender esta conferencia. Digo esto por tres razones:

1. La posición y rol importante de la cultura: La cultura es el alma de la nación, que expresa la identidad de la nación. La cultura permanece, la nación persevera.

2. Hace 75 años (desde el 24 de noviembre de 1946) que tenemos una conferencia nacional de cultura de tan gran envergadura.

3. Que se convocó posteriormente al Congreso del Partido, las sesiones de la Asamblea Nacional, del Gobierno, del Frente de la Patria, del bloque de asuntos Internos; y próximamente se realizarán conferencias sobre asuntos exteriores y sobre la edificación, regulación del Partido conforme al espíritu que siempre menciono: "Uno debe despejar el camino y otros protegerán atrás", "La autoridad debe ser pionero y el pueblo apoyará", "El consenso en todos los niveles" y "La fluidez vertical y horizontal".

Ante todo, quisiera enviar a todos los delegados, distinguidos invitados y compañeros un atento y afectuoso saludo y los mejores deseos. Formulo los mejores deseos para que nuestra Conferencia tenga un gran éxito.

Estimados Compañeros,

Como conocemos, la Cultura es una categoría muy amplia que se puede entender desde muchos ángulos diferentes con muchos enfoques diferentes, muy ricos y diversos. Hasta ahora, existen cerca de 200 definiciones diferentes de la Cultura en el mundo. Pero en general se puede entender en dos sentidos: el sentido amplio y el sentido estricto. En el sentido amplio: la cultura es el nivel de desarrollo espiritual y material de la humanidad en cada período histórico determinado (edad de piedra, edad del bronce, ... la cultura de Dong Son, del cultivo de arroz húmedo...). En el sentido estricto: La cultura son actividades espirituales de una sociedad, que incluyen: educación, ciencia, literatura, arte, moral (estilo de vida, modales, comportamiento entre personas). La cultura también incluye la cultura material (monumentos históricos, obras culturales, patrimonio cultural, trabajos culturales: pirámides, casas comunales, pagodas, templos, ...) e intangible (canciones, cantos populares, folklóricos, festivales; costumbres y prácticas de cada país, región, etnia, locales ...). La cultura que discutimos aquí es principalmente en el sentido estricto.

Sin embargo, aunque sea en el sentido amplio o estricto, cuando se trata de cultura, se refiere a lo que es por excelencia los mejores, más excepcionales que ha sido extraído, cristalizado y moldeado en los más buenos, nobles y únicos valores, muy humanos, benévolos, compasivos, progresistas (una persona culta, una familia culta, un pueblo culto; un estilo de vida culto, modo de vida culto, comportamiento culto, ...). Y lo que es malvado, mezquino, despreciable, ilegal, acciones blasfemas ... son incultos y contraculturales. La felicidad humana no está solo en tener mucho dinero, muchas posesiones, comer bien, vestir bien, sino también en la riqueza del alma, vivir entre el amor y la compasión, la razón y la justicia.

Vietnam es un país con más de 4.000 años de historia, atravesando innumerables cambios y altibajos provocados tanto por la naturaleza como los humanos, que ha acumulado, creado y promovido muchos valores, la identidad cultural propia de la Nación, formando el alma de la Nación; al mismo tiempo adquirir y contribuir a la cultura general de la humanidad.

Consciente profundamente del posicionamiento, rol, significado e importancia de la cultura en el desarrollo de nuestro país, nuestro pueblo, el Partido ha subrayado la necesidad del desarrollo de la cultura de la nación desde la primera Plataforma política del Partido en 1930; y en 1943, cuando el país aún no había logrado la independencia, nuestro Partido propuso el "Esquema Cultural Vietnamita", que indicaba claramente "El Frente Cultural es uno de los tres frentes (político, económico, cultural)", y abogó por el desarrollo de cultura en tres direcciones: Étnico - Científico - Las Masas.

Los puntos de vistas e ideas rectores del Partido en este importante documento han creado una nueva vitalidad para agrupar a los intelectuales, escritores y artistas, convocar al pueblo para promover el rol de la cultura, unificar en conciencia, ideología y organización, despertando las aspiraciones de la nación en la lucha por la independencia, preparando el espíritu y las fuerzas para la exitosa Revolución de Agosto, fundando la República Democrática de Vietnam, el primer estado obrero-campesino en el sudeste asiático, en 1945.

Durante la guerra de resistencia de nueve años contra los colonialistas franceses, con el lema "La cultura para la resistencia, y la resistencia como una cultura", "construir una nueva vida", la cultura vietnamita se ha convertido realmente en una fuerza espiritual impulsora para movilizar todos los recursos a la lucha de la resistencia, contribuyendo importantemente a la "afamadas por los cinco continentes, impactante globalmente” victoria de Dien Bien Phu", en 1954.

Tras la histórica victoria de Dien Bien Phu, la nación entera se centró en implementar dos misiones estratégicas que fue la construcción del socialismo en el Norte y la lucha por la reunificación nacional, nuestro Partido siempre ha dado importancia al trabajo cultural; motivando y alentando al grupo de artistas, escritores y a las fuerzas culturales para promover su rol en edificar y desarrollar una nueva cultura, un nuevo hombre.

El III Congreso Nacional del Partido en 1960 determinó los objetivos de la revolución socialista en la cultura y aplicó esas percepciones a la construcción de una cultura vietnamita avanzada, práctica, en servicio de la causa revolucionaria socialista, mejorar incesantemente la vida material y espiritual del pueblo.

Nuestro Partido ha enfatizado el desarrollo de las artes, el periodismo, la publicación, la radio, el cine, las bibliotecas, la conservación de los museos, elevando el carácter ideológico, combativo y sentido popular de esos trabajos.

Al mismo tiempo, nuestro Partido también ha dado especial atención al trabajo cultural de las masas, construyendo actividades e instituciones culturales a nivel de base, elevando el conocimiento popular, construyendo una nueva vida cultural, renovando los hábitos y rutinas existentes, construyendo nuevos hábitos y estilos de vida.

El liderazgo del Partido durante el período de 1960 a 1975 ha contribuido a promover el papel de la cultura vietnamita en el desempeño de la tarea de edificación nacional y resistencia, movilizando a los ejércitos, fuerzas culturales junto a todo el pueblo a participar en la guerra de resistencia contra los Estados Unidos, salvaguardando al país, logrando la Gran Victoria en la primavera de 1975, reunificando la Patria, devolviendo la nación a solo uno.

El sincero y profundo llamado del presidente Ho Chi Minh: "¡Preferimos sacrificar todo, pero definitivamente no podemos perder el país ni ser esclavos! ¡No hay nada más precioso que la independencia y libertad!"; "¡Vietnam es uno, el pueblo vietnamita es uno! ¡Los ríos pueden secarse, las montañas pueden erosionarse, pero esa verdad nunca cambia!" se ha convertido en la vida sagrada de cada vietnamita, el alma sagrada de la Cultura de Vietnam; "¡Cuando el enemigo llega, hasta las mujeres luchan!"; incluso "¡Si solamente nos queda el dobladillo de los pantalones seguiremos luchando!" (Ut Tich). Al mismo tiempo: "Aplastando al enemigo al suelo negro, al dejar las armas, seremos gentiles como antes".

El IV Congreso Nacional del Partido valoró altamente las contribuciones del sector de la Cultura, de la cultura literaria y artística vietnamitas a la causa de la lucha de resistencia frente a los Estados Unidos por la salvación nacional y afirmó: La cultura y el arte de nuestro país merecen estar en la "posición pionera de cultura anti-imperialista y anti-feudalista a escala mundial en la actual época”.

Nuestro querido presidente Ho Chi Minh no solo es un genio Líder, el grandioso maestro de la Revolución de Vietnam, un destacado soldado del movimiento comunista y obrero internacional, sino también un eminente hombre de Cultura, que recibió el prestigioso título de "Celebridad Cultural Mundial" (con Nguyen Du, Nguyen Trai, Chu Van An y hace poco: Nguyen Dinh Chieu, Ho Xuan Huong).

De 1975 a 1985 fue el momento bisagra de transición de la guerra a la paz, nuestro país tuvo que superar una serie de consecuencias de la guerra, restaurar los establecimientos económicos, culturales y educativos devastados, unificar las instituciones culturales a nivel nacional. Todas nuestros compatriotas compartieron alegrías y sufrimiento, con absoluta confianza en la dirección del Partido para superar los desafíos provocados por la crisis socioeconómica y la compleja situación internacional en ese momento.

Entrando en el período “Doi moi” desde 1986 hasta ahora, bajo la dirección del Partido, hemos llevado a cabo una renovación sincrónica e integral en todos los ámbitos de la vida social, desde la economía, la política hasta la cultura, la sociedad, seguridad, defensa y asuntos exteriores.

Particularmente en el campo de cultura, nuestro Partido ha tenido varias resoluciones, decisiones y directrices importantes para enfocarse en la construcción y desarrollo de la cultura en el nuevo período.

En la base del resumen de los logros en el campo de cultura en los primeros años del período Doi moi, nuestro Partido emitió la Resolución Central 4 del VII Mandato, y especialmente la Resolución Central V del VIII Mandato en 1998 sobre la construcción y desarrollo de una cultura vietnamita avanzada imbuida de identidad nacional.

Esas resoluciones tienen importancia estratégica para el desarrollo de la cultura vietnamita en el período de acelerada industrialización y modernización del país. Nuestro Partido ha elegido 8 áreas para enfocarse, entre ellas, la más importante es el tema del desarrollo humano con un enfoque en la construcción de la ideología, moralidad, estilo de vida y construcción de un entorno cultural saludable.

En la Plataforma para la construcción del país en el periodo de transición al socialismo en 1991 y la Plataforma (complementada y desarrollada en 2011), nuestro Partido ha identificado, construido y desarrollado una cultura vietnamita avanzada, imbuida de identidad nacional, una cultura unida en la diversidad, imbuida del espíritu de humanidad, democracia y progreso; ha llevado que la cultura esté estrechamente vinculada e impregnar toda la vida social, convirtiéndose en un sólido fundamento espiritual, una importante fuerza endógena para el desarrollo.

Le siguió la Resolución 33 de la IX Conferencia del Comité Central de la XI legislatura en 2014 sobre la construcción y desarrollo de la cultura y el pueblo vietnamitas, cumpliendo con los requisitos del desarrollo sostenible del país.

En esta Resolución, nuestro Partido continúa afirmando las opiniones y tareas mencionadas en la Resolución del V Comité Central del VIII Mandato; al mismo tiempo, agregando y subrayado una serie de nuevos temas, afirmando los objetivos, roles y tareas de la cultura.

Con respecto al objetivo común, nuestro Partido enseñar claramente: Construir una cultura vietnamita desarrollada integralmente, apuntando a la verdad - bondad - belleza, imbuida del espíritu nacional, la humanidad, la democracia y la ciencia; la cultura se convierta realmente en un sólido fundamento espiritual de la sociedad, una importante fuerza endógena, asegurando el desarrollo sostenible y defendiendo firmemente la Patria, por el bien de un próspero pueblo y un país potencia, democrático, justo y civilizado.

Nuestro Partido enfatiza que la cultura debe estar en el mismo nivel de la economía, política y sociedad; aclara las características de una cultura vietnamita avanzada imbuida de identidad nacional como nación, humanidad, democracia y ciencia; enfatizando que el objetivo de la construcción de cultura es determinar personas con buen carácter y hermosa vida...

En esta Resolución, nuestro Partido ha identificado algunas nuevas tareas para construir una cultura en la política y la economía; desarrollar las industrias culturales y perfeccionar el mercado cultural. El Politburó emitió la Conclusión No.76-KL/TW sobre la continuación de implementar la Resolución No.33-NQ/TW del Comité Central del XI mandato sobre la construcción y el desarrollo de cultura y pueblo vietnamita para cumplir los requisitos del desarrollo sostenible del país.

Lo recordamos brevemente para afirmar que: Desde el día de su creación hasta ahora, nuestro Partido siempre concede gran importancia al rol de la cultura y presta mucha atención a la construcción de la cultura en la causa de la liberación y edificación del país, especialmente en el período de transición al socialismo.

La conciencia del Partido sobre la cultura es cada vez más integral, completa y profunda. Nuestro Partido identifica que: La cultura es el fundamento espiritual de la sociedad, tanto objetivo como fuerza endógena, importante motor para el desarrollo del país; que el desarrollo cultural sincronizado de manera armoniosa con el crecimiento económico y el progreso social es una orientación fundamental del proceso de construcción del socialismo en Viet Nam, demostrando la superioridad de nuestro régimen.

Como ha dicho tío Ho profunda y brevemente: "¡La cultura ilumina el camino de la nación"! La cultura que construimos es la avanzada, imbuida de identidad nacional con los contenidos principales que son la independencia nacional y el socialismo; El marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh juegan un papel principal en la vida espiritual de la sociedad; se heredan las bellas tradiciones culturales de la nación y al mismo tiempo absorber selectivamente los logros y la quintaesencia cultural del mundo, esforzándose por construir una sociedad civilizada y saludable por el interés genuino, la dignidad y valor humano, con un nivel creciente de conocimiento, moralidad, salud, estilo de vida y estética.

Al mismo tiempo, nuestro Partido afirma que los humanos son sujetos, ocupando un lugar central en la estrategia de desarrollo; el desarrollo cultural y el desarrollo humano son tanto objetivos como motores de la causa de la innovación; el desarrollo de educación - formación y ciencia - tecnología es la principal política del país; la protección del medio ambiente es una de las cuestiones vitales y criterios del desarrollo sostenible; una familia feliz, cultural como una célula sana y sólida de la sociedad y la igualdad de género es un criterio de progreso y civilización.

Nuestro Partido afirma: El enfoque de la construcción y el desarrollo cultural es formar personas con carácter y construir un ambiente cultural saludable; centrarse en la relación entre cultura y política, cultura y economía; construir cultura en el Partido y en el sistema político; construir cultura para servidores y función públicos, especialmente la ética laboral, presta atención al ejemplo de los cuadros y miembros del partido.

Nuestro Partido también determinó que el sujeto de la construcción y desarrollo cultural es que el Partido dirige, el Estado maneja y el Pueblo es el sujeto creativo; intelectuales, escritores y artistas juegan un papel importante; enfatiza en aprovechar al máximo los recursos del Estado y la sociedad, de nacional a extranjero para el desarrollo cultural.

Así, la conciencia de nuestro Partido sobre la construcción y el desarrollo cultural en el período “Doi moi” se ha ido complementando, desarrollando paso a paso y perfeccionando cada vez más integral y profundamente. Esta es una premisa muy básica para que comprendamos y organicemos la implementación en la práctica.

Queridos delegados, queridos compañeros,

Mirando hacia atrás a los logros durante la construcción y el desarrollo de la cultura vietnamita bajo el liderazgo del Partido, especialmente en los últimos 35 años de renovación, tenemos el derecho de estar orgullosos de las grandes contribuciones de la cultura vietnamita a la causa de la defensa y construcción nacional.

Los logros sobresalientes que deben afirmarse son las conciencias sobre cultura cada vez más amplias y profundas en todos los campos y tipos; los productos culturales son cada vez más diversos y ricos, y satisfacen los nuevos requisitos de la sociedad multifacética.

Muchos valores culturales tradicionales y herencias culturales de la nación se heredan, conservan y desarrollan. La cultura en la política y la economía se valoró y promovió inicialmente de manera efectiva y positiva. La industria y el mercado cultural se han desarrollado. Las actividades internacionales de intercambio, cooperación e integración tienen un nuevo desarrollo.

La construcción del pueblo vietnamita se está convirtiendo gradualmente en el centro de la estrategia de desarrollo socioeconómico. Se enfocan en la lucha, la crítica y el rechazo a lo malo, atrasado, las opiniones y comportamientos equivocados que son dañinos para la cultura y la forma de vida.

Muchos ejemplos brillantes en el movimiento patriótico, el movimiento "Todos los pueblos se unen para construir una vida cultural" han sido elogiados y difundidos en la vida social, reforzando la fe del pueblo en la causa de construir cultura en particular, construir y desarrollar el país en general.

En esta ocasión, en nombre de los dirigentes del Partido y Estado, quisiera felicitar, honrar y agradecer los grandes aportes de todo el Partido, el pueblo, de todos los cuadros, militantes del Partido y especialmente los intelectuales, escritores y artistas que han participado en el frente cultural en los últimos tiempos.

Sin embargo, además de los logros, debemos mirar directamente las limitaciones, deficiencias, desafíos y debilidades en el campo de cultura, buscar las causas y las soluciones.

La principal limitación y debilidad que se ha repetido muchas veces es que la cultura no ha sido profundamente comprendida por todos los niveles y no se le ha prestado suficiente atención en comparación con la economía y la política; no se ha convertido realmente en un recurso endógeno y motor interno del desarrollo sostenible del país.

El papel de la cultura en la formación humana no se ha definido correctamente y existe una fuerte tendencia hacia la función de entretenimiento. El desarrollo de los campos culturales no se ha sido sincronizado, sigue siendo unilateral, pesado en la forma, no se ha sido profundo y sustancial.

Hacen falta grandes obras culturales, literarias y artísticas que reflejen la estatura de la carrera de innovación y tengan efectos positivos en la construcción del país y formación humana. El ambiente cultural todavía está contaminado por los vicios sociales, corrupción y negatividad.

La diferencia en el disfrute cultural entre diferentes regiones sigue siendo grande. La vida cultural en las zonas remotas de minorías étnicas, las zonas fronterizas y las islas sigue siendo difícil.

Muchos valiosos patrimonios culturales de la nación están en peligro de ser degradados, perdidos o destruidos. El trabajo de liderazgo, instrucción y gestión de la cultura sigue siendo confuso y retrasado, especialmente en la institucionalización de las visiones, políticas y lineamientos del Partido sobre la cultura.

La inversión en cultura no ha sido adecuada, se extiende, por la cual, la eficiencia no es alta... La calidad y cantidad de las personas que realizan directamente los trabajos culturales no han cumplido con los requisitos del desarrollo cultural en el nuevo periodo.

No se ha presentado y promovido enérgicamente la cultura vietnamita en el extranjero; recepción limitada de la quintaesencia cultural humana; no han prestado adecuada atención ni han tomado medidas para preservar, proteger y promover los hermosos y únicos valores culturales de la nación; se imitan las culturas extranjeras de manera ridícula, objetable y no selectiva ("incultos", "contraculturales").

Las debilidades e insuficiencias mencionadas se han ido resolviendo lentamente, aunque se han repetido en muchos documentos y resoluciones del Partido. Estas debilidades y carencias han tenido consecuencias e impactos negativos en el desarrollo socioeconómico, la construcción humana y nuestro entorno cultural.

Las limitaciones y deficiencias mencionadas llevan causas tanto objetivas como subjetivas, entre ellas la causa subjetiva sigue siendo la principal. Especialmente, no hemos comprendido plenamente, profundamente y exhaustivamente el lineamiento cultural del Partido en la labor de dirección y administración, sobre todo en el actual período de renovación.

El método de liderazgo y gestión cultural se ha ido actualizando lentamente y no se ha adaptado oportunamente al movimiento y al desarrollo cultural en el período de industrialización, modernización e integración internacional.

La institucionalización y organización de la implementación de los lineamientos culturales del Partido aún no ha sido sincrónica, drástica y efectiva. Existen varias deficiencias en la organización y el trabajo del personal en el campo de la cultura.

No es alta la responsabilidad de los comités del partido en todos los niveles, las organizaciones del sistema político, los cuadros y los miembros del partido por las acciones del desarrollo cultural.

Necesitamos analizar profundamente estas causas para encontrar medidas para superarlas, a fin de promover aún más el resurgimiento y el desarrollo de la cultura vietnamita en los próximos tiempos.

Estimados delegados y compañeros,

Con una visión hacia 2045, el centenario de la fundación de la República Democrática de Viet Nam, ahora la República Socialista de Viet Nam, la cultura vietnamita también se enfrenta a nuevas oportunidades y desafíos.

Los grandes logros de importancia histórica en los últimos 35 años de renovación han creado una nueva posición y fuerza, mejorado la sinergia nacional y el prestigio internacional; La confianza del pueblo se fortalece cada vez más, creando una premisa importante para la construcción y defensa de la Patria, desarrollando una cultura vietnamita avanzada, imbuida de identidad nacional.

Con toda humildad, todavía podemos decir que: Nuestro país nunca ha tenido la oportunidad, el potencial, la posición y el prestigio internacional como lo tenemos hoy.

Esta es una gran ventaja para nosotros para fortalecer nuestro orgullo nacional y nuestra determinación de renovar y revivir la cultura vietnamita en la nueva era. Por otro lado, las limitaciones y deficiencias en el desarrollo socioeconómico reciente y en la construcción cultural también son las grandes barreras para el desarrollo cultural.

El impacto de la globalización, la competencia internacional y la lucha en el campo de la cultura e ideología también serán más drásticos y complejos. La Cuarta Revolución Industrial, la tecnología digital, la sociedad digital, la cultura digital, ... ambas traen oportunidades y crean nuevos desafíos en la construcción y desarrollo de la cultura.

Al mismo tiempo, también estamos enfrentando desafíos de bienestar tradicional y no tradicional, especialmente el cambio climático y las epidemias, en primer lugar, hacer frente, adaptar y vivir con la pandemia COVID-19, protegiendo la salud de las personas y promoviendo el desarrollo socioeconómico.

Frente a nuevas oportunidades y desafíos, el requisito objetivo de la causa revolucionaria de nuestro país es continuar construyendo, preservando y desarrollando una cultura vietnamita avanzada, imbuida de identidad nacional, que verdaderamente es "la base espiritual", "la fuerza impulsora del desarrollo", e "ilumina el camino del pueblo"; promueve los valores culturales y la fuerza humana de Viet Nam, despierta la aspiración de desarrollar un país glorioso, próspero, crea una sinergia de toda la nación para aprovechar las oportunidades, superar los desafíos, realizar con éxito la meta de convertir a nuestro país en un país desarrollado de orientación socialista a mediados del siglo XXI.

Se puede decir que el desarrollo cultural es uno de los temas clave, un contenido destacado en el Documento del XIII Congreso del Partido. Esta es la primera vez en el documento del Congreso del Partido, nuestro Partido menciona de manera integral y profunda el campo de la cultura, desde el tema del Congreso hasta las visiones, metas, grandes orientaciones y tareas clave, avance estratégico.

El documento del Congreso hizo hincapié en uno de los puntos de vista centrales y transversales: "Despertar fuertemente el patriotismo, la voluntad de fortalecer la nación y el deseo de desarrollar un país próspero y feliz. Promueve la sinergia de todo el sistema político, cultura y pueblo de Viet Nam, ... combina la fuerza nacional con la fuerza de los tiempos; aprovechar los recursos internos, aprovechar las fuerzas externas, en las que los recursos endógenos, especialmente los humanos, son los más importantes”.

A fin de seguir llevando a cabo la construcción, preservación, revitalización y desarrollo de la cultura de la nación, debemos enfocarnos en la realización de las siguientes tareas clave:

1. Primero, el despierto de un más intenso sentimiento patriótico de autosuficiencia y autoayuda, la solidaridad, la aspiración de toda la nación por desarrollar un país próspero y feliz, al estimular los valores culturales, la fuerza y la dedicación de todo el pueblo, creando recursos endógenos y gran motivación para implementar con éxito los objetivos de desarrollo del país para 2025 y 2030, con la vista puesta en 2045 establecidos por el XIII Congreso del Partido.

2. Segundo, la construcción de la persona vietnamita en el período de renovación, desarrollo e integración con valores y estándares apropiados, en asociación con la preservación y promoción de los valores de la familia, culturales y de la nación – pueblo, combinando por armonía los valores tradicionales con los contemporáneos, tales son el patriotismo, solidaridad, autosuficiencia, amor, honestidad, responsabilidad, disciplina y creatividad. Esos valores se nutren de la cultura de las familias vietnamitas con las calidades fundamentales, siendo la prosperidad, felicidad, progreso, civilización, fomentados y desarrollados por una cultura imbuida de identidad nacional con sistemas de valores relacionados con la nación, la democracia, la humanidad y la ciencia. Se consolidaron sobre la base del sistema de valores nacionales y también el noble objetivo de nuestra nación, a saber, la paz, la unificación y la independencia, hacer que la gente sea rica, el país sea fuerte con la democracia, la justicia, la civilización y la felicidad.

3. Tercero, el desarrollo de manera integral los campos de la cultura, el entorno y la vida cultural por promover los valores culturales tradicionales, al absorber la quintaesencia cultural de la humanidad y, al mismo tiempo, mejorar la calidad y eficacia de la creación de nuevos valores culturales. También hay que construir un ambiente cultural sano y llevar a cabo una lucha intransigente con el mal y la contracultura, al proteger los valores de la verdad, la bondad y la belleza. Además, es una necesidad mejorar la vida cultural de la gente con la alegría, salud y felicidad, al superar la disparidad en el nivel de desarrollo y disfrute cultural entre regiones y provincias del país.

4. Cuarto, la promoción del papel del sujeto creativo y la gente como el destinatario de la cultura, el respeto y protección de diversas expresiones de la cultura, las personas, los grupos étnicos, las regiones, el desarrollo de movimientos culturales sustantivos, para garantizar la equidad y elevar el nivel de disfrute cultural de las personas. Debemos defender el papel pionero de los intelectuales, artistas y trabajadores culturales.

5. Quinto, la edificación del Partido y el sistema político en términos de cultura y moralidad, la lucha con determinación contra la corrupción y la negatividad, para que nuestro Partido y sistema político representen la ética, la conciencia y la dignidad del pueblo vietnamita. Es necesario establecer una cultura de liderazgo, promover el papel ejemplar de los miembros del Partido, en especial, los dirigentes de nivel estratégico al seguir la ideología, la moralidad y el estilo cultural del presidente Ho Chi Minh. Hace falta mejorar el papel y el liderazgo del Partido, así como la gestión eficaz del Estado, la participación activa del Frente de la Patria y las organizaciones sociopolíticas en la causa del desarrollo cultural.

6. Sexto, la construcción de un entorno cultural digital adecuado para la economía, la sociedad y los ciudadanos digitales por adaptar y regular la cultura junto con el desarrollo sostenible del país en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Se debe desarrollar de manera veloz las industrias culturales y construir un mercado cultural saludable.

Para revivir la cultura y desarrollar a los vietnamitas de acuerdo con la orientación antes mencionada, necesitamos implementar con seriedad, de manera drástica y efectiva las siguientes soluciones en el próximo tiempo:

1. En primer lugar, seguir mejorando la conciencia y la capacidad de liderazgo del Partido y el Estado en la esfera de la cultura para satisfacer los requisitos del desarrollo cultural, la construcción del pueblo vietnamita en el período de desarrollo de una economía de mercado de orientación socialista, con la aceleración cada vez más profunda de la industrialización, modernización e integración internacional.

Continuar renovando el método de liderazgo del Partido y la gestión del Estado para asegurar la unidad de pensamiento y acción en la construcción y desarrollo cultural desde el nivel central hasta el nivel local.

Los comités y las autoridades del Partido en todos los niveles deben tener conocimientos profundos y comprender de manera plena los puntos de vista y las ideas orientadoras del Partido acerca de la cultura y, sobre esa base, desarrollar programas y planes para su implementación, así como movilizar los máximos recursos para el desarrollo cultural.

Superar la idea de "economicismo", es decir, poner la economía en el centro al prestar poca atención a la cultura. Así, es necesario mantener una comprensión estricta de la opinión "la cultura debe estar en pie de igualdad con la economía, la política y la sociedad".

El recién XIII Congreso del Partido determinó que la estrategia general de desarrollo de nuestro país en los próximos tiempos es promover de manera integral y sincrónica el trabajo de renovación, el desarrollo rápido y sostenible, asegurando una estrecha vinculación y ejecución sincrónica de las tareas, en las que el desarrollo económico está puesto en el centro, la edificación del Partido es clave, el desarrollo cultural es la base espiritual, la garantía regular de la seguridad y la defensa nacional es vital.

Este es un punto rector básico que se debe implementar de manera seria y drástica en las tareas de todos los sectores y niveles.

En lo que concierne la gestión estatal, es necesario superar la lenta institucionalización de los planteamientos, visiones y orientaciones del Partido en concretos leyes y política factibles de desarrollo cultural, humano y nacional.

También se debe promover la reorganización del aparato de gestión cultural desde el nivel central al de base, formular y promulgar los mecanismos y políticas adecuados, prestando atención a las peculiaridades de las actividades culturales y artísticas.

Además, hay que elevar de manera adecuada el nivel de inversión del presupuesto estatal y, al mismo tiempo, liberar recursos sociales, nacionales y extranjeros destinados al desarrollo cultural.

En el proceso de diversificación de las actividades culturales, el Estado debe prestar atención a la corriente principal de la cultura revolucionaria para que actúe como núcleo y que sea inspirada en el fomento de los pensamientos, el alma y emociones puros, para contribuir a construir la base espiritual de la sociedad.

2. En segundo lugar, crear y fomentar un equipo de personal involucrado de manera directa en el trabajo cultural, de acuerdo con los requisitos y tareas del desarrollo de la cultura vietnamita en el nuevo período.

Hay que superar pronto la situación de arbitrariedad en la disposición del personal para el trabajo cultural, tanto a nivel central como local. Nuestro Partido ha subrayado en diferentes ocasiones que: "Los cuadros son la raíz de todo trabajo".

El liderazgo y la gestión cultural requieren no solo cualidades políticas, sino también calificaciones profesionales, entendimiento y profundos conocimientos sobre los intelectuales, escritores y artistas, con una visión amplia, la capacidad de movilizar a personas de todas las clases a participar en la construcción y el desarrollo de la cultura.

Para ello, es necesario prestar especial atención a la formación, fomento y construcción de un equipo de intelectuales y artistas que realicen labores culturales, literarias y artísticas.

Este equipo juega un papel de suma importancia en la causa cultural en particular y en la revolucionaria en general, como aconsejó una vez el tío Ho "Para cumplir con sus nobles deberes, los escritores y artistas deben practicar la moral revolucionaria, mejorar el espíritu de servicio al pueblo y mantener una actitud humilde.

Deben vivir en armonía con la comunidad y las masas, al estudiar la política y perfeccionar su profesión "(Ho Chi Minh: Volumen completo, volumen 10, página 647).

Es necesario renovar la política de retribución y aprovechamiento del contingente de artistas, escritores y trabajadores culturales, honrar su talento y dedicación al desarrollo de la cultura del país.

Además de mejorar la vida cultural a nivel de base, se debe construir y desarrollar una cultura de primer nivel, esforzándose por tener grandes talentos en diversas culturas y artes, con obras que reflejan de manera profunda la gran realidad de innovación del país, acompañado de un significado positivo en la construcción de la cultura y el pueblo de Vietnam en la actualidad.

3. El tercero es prestar más atención a la conservación, embellecimiento y promoción de los valores culturales nacionales, tangibles, intangibles, regionales y de minorías étnicas, en consonancia con la quintaesencia cultural de la época.

Se necesita desarrollar el "poder blando" de la cultura vietnamita, por contribuir a mejorar la sinergia nacional en los próximos tiempos.

Nuestro país cuenta actualmente con 166 museos, entre ellos, 4 nacionales con más de 3 millones de artefactos, en total 3.486 reliquias clasificadas a nivel nacional, incluidos 1.626 sitios históricos, 105 monumentos nacionales especiales, 288 patrimonios culturales intangibles nacionales (Hanoi solo celebra 21 festivales), 27 patrimonios culturales tangibles e intangibles son reconocidos por la UNESCO como "patrimonios culturales mundiales" (2 patrimonios culturales mundiales en la provincia de Bac Ninh, a saber, las canciones populares de Quan ho y Ca Tru).

Se trata de una propiedad sumamente valiosa heredada de nuestros ancestros durante miles de años que no se puede encontrar en todas partes, por lo que tenemos la responsabilidad de preservar, apreciar y promover dicho tesoro.

En caso contrario, seremos culpables de la historia y mostraremos ingratitud hacia nuestros antepasados. De hecho, el tío Ho, en los últimos momentos de su vida, todavía nos recordaba "¡Si quieres amar a tu país, primero debes amar las canciones populares!" (acuérdense del compositor Tran Hoan con las canciones muy emocionales "Las palabras del tío Ho antes de irse", "Escuché el canto de Vi Dam en Moscú").

4. En cuarto lugar, centrarse en construir una cultura de comportamiento saludable en la sociedad, por promover valores positivos de buenas costumbres y tradiciones de la familia y la sociedad, defendiendo el espíritu de afecto y amor mutuo así como la solidaridad, al respetar la gratitud, la justicia y la moral social, a seguir las frases de solidaridad en los clásicos, tales como “Amar la gente es como amarse a uno mismo ", “Las hojas buenas cubren las hojas rotas", " Las hojas rotas pocas cubren las hojas más rotas ", " Si un caballo está enfermo, todos los demás de la granja dejan de comer", "Respeta a los ancianos, disfruta de la longevidad ", "Las hermanas y los hermanos son como nuestros pies y manos", "Si el marido y su mujer están de acuerdo de sacar agua del Mar Oriental, el mar también se secará”, es una necesidad mantener "la rutina de la casa" y el "legado del campo ", de acuerdo con el poeta Nguyen Binh en 1936, “la lealtad”, según el poema Viet Bac del poeta To Huu en 1954, construir códigos de conducta en los organismos públicos, en la comunidad, en especial, en el ciberespacio y el mundo de los artistas ...

Luchar de manera resuelta y persistente contra la malversación, la corrupción y la negatividad, combatir la degradación de la ideología política, la moral, el estilo de vida, "barrer el individualismo", fuente de toda corrupción, negatividad, corrupción incluso en las ramas culturales, organismos públicos, trabajo cultural...

Hay que prestar atención a la implementación de regulaciones que sean un ejemplo de miembros del Partido e implementar de manera estricta las Resoluciones del IV Pleno del XI, XII Comité Central del Partido, y especialmente las conclusiones y decisiones del reciente IV Pleno de su XIII edición sobre la construcción y rectificación del Partido y el sistema político.

Estimados delegados y compañeros,

Nuestra conferencia nacional de cultura de hoy es una ocasión importante para que todo el Partido, el pueblo y el ejército, en especial, los trabajadores en la cultura, los intelectuales, los escritores y los artistas de todo el país, estudien de manera exhaustiva, completa y sincrónica el pensamiento de Ho Chi Minh y los planteamientos, compromisos y puntos de vista de nuestro Partido, sobre todo, los puntos de vista del XIII Congreso Nacional del Partido sobre la construcción, preservación y promoción de los valores únicos de la cultura imbuida de identidad nacional.

Juntos, tenemos una conciencia más profunda, más completa e integral del papel y la posición particularmente importantes de la cultura en la causa de la construcción y la defensa nacional, así como en la realización de la aspiración de desarrollo del país. Es nuestra misión de desarrollar un país próspero y feliz, digno de la causa de la renovación y la gloriosa tradición histórica de miles de años de civilización.

Sinceramente espero que, después de esta Conferencia, nuestro trabajo cultural tenga un cambio y un nuevo progreso, más fuerte, más eficaz, para marcar un nuevo hito en el camino del avivamiento y desarrollo de la cultura vietnamita en la nueva era.

Tengo fe que, siendo una nación donde se respeta la cultura y los talentos, un país rico en tradiciones patrióticas y revolucionarias, cuya gente unida, trabajadora y creativa, cuyo equipo de intelectuales y artistas talentosos dispuesto a trabajar con gran responsabilidad para el Pueblo, el Partido, la Patria y el futuro de la nación, con la participación drástica y sincrónica de todo el sistema político, superaremos definitivamente todas las dificultades y desafíos para revivir y construir con éxito una cultura vietnamita cada vez más próspera, digna de la tradición milenaria de civilización y heroísmo de un heroico nación, codo con codo con las grandes potencias de los cinco continentes del mundo.

Y con esto solo entonces podremos decir que nuestra Conferencia de hoy tiene un significado práctico y demuestra ser un gran éxito en el fondo.

Quisiera desear a los dirigentes del Partido y del Estado, los delegados, compañeros y a todos nuestros compatriotas buena salud, ventura personal y éxito.

¡Muchas gracias!

