La doctora vietnamita Le Mai Huong (Fuente:Internet)

Hanoi, 24 ene (VNA)- La doctora vietnamita Le Mai Huong ha publicado más de 25 estudios de investigación en revistas internacionales. Sus dos productos hechos de hongos de oruga y varios hongos han ganado recientemente premios internacionales por sus valores científicos.La doctora comenzó a estudiar hongos médicos en el año 2000 con una investigación sobre el tipo cabeza de mono (Hericium erinaceus), que tiene un alto valor farmacéutico para mejorar la memoria y fomentar la salud de las personas mayores.Durante sus viajes de campo para esta investigación, descubrió que los agricultores de hongos trabajaban duro pero ganaban poco. Esto llevó a su investigación a elevar los valores económicos de los hongos médicos cultivados en Vietnam.Mai Huong cree que la investigación científica debería servir a la vida, por eso su investigación se centró en producir productos prácticos beneficiosos para la salud de las personas.También intentó crear los productos naturales con calidad como los de importación, pero a precios asequibles para los locales."Los recursos naturales de Vietnam son ricos, diversificados y económicos, pero tienen buena calidad, una ventaja que otros países no tienen", dijo.El resultado de la investigación de diez años de la científica son dos líneas de productos que se han comercializado ampliamente y han recibido una respuesta positiva de los consumidores nacionales y extranjeros.El bioglucumin es un producto con dos ingredientes principales; champiñones de cabeza de mono y hongos lingzhi, combinados con esencia de curcumina extraída de la cúrcuma amarilla.El producto ayuda a estimular la inmunidad, a combatir la oxidación y el envejecimiento, y a reducir los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia.Este producto ha sido probado en el Hospital 103 para reducir las enzimas hepáticas. También se ha utilizado para destruir células cancerosas y reducir el tamaño de los tumores a modo de prueba en Rusia.El Bioglucumin G se desarrolla a partir de Bigoglucumin combinado con sustancias farmacéuticas de Solanum trilobatum, Phyllanthus urinaria y yiaogulan (Gynostemma pentaphyllum)."Las respuestas positivas del mercado son el motivo de la investigación de los científicos en general y para mí y nuestro equipo en particular", explicó la doctora sobre su investigación sobre productos naturales.En la Exposición Internacional de Invención de Mujeres de Corea del Sur (KIWIE, por sus siglas en inglés) llevada a cabo por la Institución de Desarrollo de Mujeres de Corea del Sur en junio de 2018, los productos de Mai Huong ganaron altos premios.Su producto, Bioglucumin (300mg / 500mg), ganó el premio de oro del Comité Organizador KIWIE 2018 y el premio especial de la Oficina Estatal de Propiedad Industrial de la República de Macedonia.Bioglucumin G, que ayuda a reducir el colesterol, las enzimas hepáticas y los efectos del alcohol, ganó el premio de plata del Comité Organizador KIWIE 2018.Mientras trabajaba como Directora Adjunta del Instituto de Química de Productos Naturales, Mai Huong era una vanguardia en el desarrollo de nuevas orientaciones de investigación.En el Instituto, aplicó un modelo de investigación avanzada "Fraccionamiento guiado por bioensayos" en levantamientos, lo que ayudó a acortar el tiempo de investigación y seleccionó rápidamente los compuestos bioactivos.Este método de investigación se ha aplicado al estudio de otros productos naturales en Vietnam.También aplicó este método para estudiar hongos médicos y produjo con éxito otros dos productos comerciales: SK GOLD (hongo de oruga) y Betaglucan-Nanoglucumin.La doctora ha realizado importantes contribuciones a la investigación y desarrollo del Instituto de Química de Productos Naturales en particular y del sector de química de productos naturales en general./.