Hanoi (VNA)- El documental sobre la tragedia de Essex “One Year On: The Essex Lax Tragedy”, producido por la Agencia Vietnamita de Noticias, ganó el premio al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cortometrajes de Erie, en Estados Unidos.El filme se realizó con motivo del primer aniversario de la tragedia del camión en Essex (Reino Unido), cuando se encontraron 39 cuerpos de trabajadores migrantes vietnamitas dentro del mismo. Los periodistas Paul Kennedy y Ho Hoang visitaron el distrito de Yen Thanh, en la provincia central de Nghe An, para entrevistar a las familias de las víctimas.De acuerdo con Paul Kennedy, el premio es una recompensa por sus esfuerzos en mostrar al público la difícil situación de las personas que perdieron la vida. Después de un año, no se olvidan, dijo.El Festival Internacional de Cortometrajes de Erie 2021 tuvo lugar del 10 al 19 de diciembre, con alrededor de 60 películas independientes, documental es, animaciones y videos musicales./.