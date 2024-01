Foto de ilustración (Fuente:VNA)

La ministra de Salud de Vietnam, Dao Hong Lan, visitó los pacientes pediátricos en el Instituto Central de Hematología y Transfusión Sanguínea (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Durante las últimas tres décadas, Vietnam ha sido testigo del fuerte desarrollo y difusión del movimiento de donación voluntaria de sangre, proceso que no sólo demuestra el espíritu de solidaridad y el gran humanismo del pueblo, sino que también refleja un cambio positivo en la conciencia y la cultura de la sociedad.Se trata también de un itinerario de dar amor, compartir y conectar los corazones de millones de vietnamitas para mantener la sangre que siempre fluye, trayendo así la vida y la felicidad a numerosas familias de personas desafortunadas.El movimiento de donación voluntaria de sangre se originó durante los años de la guerra y se convirtió en un símbolo de la valentía y el espíritu de colectivo. Los soldados no dudaron en compartir su sangre con sus camaradas en el campo de batalla, aunque las condiciones médicas fueron limitadas y difíciles.En la etapa de posguerra, la transfusión de sangre se realizaba principalmente en grandes hospitales y la mayoría de las fuentes correspondientes provenía de los vendedores profesionales y personal médico, por lo que la cantidad de plasmas recibida fue pequeña y no pudo satisfacer la demanda.El fuerte cambio en el movimiento de donación voluntaria de sangre comenzó a principios de los años 1980, gracias al lanzamiento de mensajes como “Todo el pueblo dona sangre y familiares donan sangre” o “Enviar sangre al banco de sangre” que ayudó a mejorar de las personas al respecto de los pobladores.El primer evento humanitario de donación de sangre se llevó a cabo el 24 de enero de 1994, abriendo un nuevo capítulo del movimiento de donación voluntaria de sangre, sentando las bases para que la actividad se expandiera a todos los sujetos de la sociedad, independientemente de su género, edad, profesión, religión o etnia.Ese movimiento hoy día no es sólo un símbolo del espíritu de humanismo, sino también constituye un testimonio de la fuerza de la solidaridad y el compartir, como contribución a construir una comunidad sólida y saludable y avanzar hacia un futuro mejor.Durante los últimos años, han sobresalido la innovación y la creatividad en el acceso y la organización de campañas de donación de sangre. La aplicación de la tecnología y el uso de las redes sociales y otros medios han ayudado a difundir el mensaje y atraer la participación amplia de las personas.Los eventos en el campo se organizan cada vez más de forma profesional y creativa, captando así la atención de un gran número de habitantes, sobre todo el programa anual de donación de sangre “Rojo viaje”.Después de 30 años del lanzamiento de ese movimiento, hasta la fecha, un total de más de 21,3 millones de habitantes que participaron en donaciones de sangre y decenas de miles de personas entregan plasma voluntariamente, más de 30 o 50 veces e incluso más de 100 veces.Para 2023, Vietnam logró grandes avances en la esfera al recibir más de 1,5 millones de unidades de sangre y la tasa de donantes voluntarios alcanzó el 99% del total.El acontecimiento ha brindado aportes al tratamiento de millones de pacientes , lo cual demuestra el profundo espíritu de solidaridad del pueblo vietnamita. Además, se ha convertido en una parte inseparable de la cultura y la sociedad y un acto de caridad persistente y de largo plazo.Al pasar las tres décadas, la vitalidad duradera de ese movimiento humanitario se ha convertido en una acción habitual de decenas de miles de personas, incluidos policías, oficiales, militares, trabajadores, funcionarios, agricultores, alumnos, estudiantes, monjes y budistas, entre otros.En el futuro, con el apoyo del Gobierno, junto con el esfuerzo constante del pueblo, este movimiento promete lograr más éxitos en el suministro de sangre segura y eficaz a la comunidad, difundiendo el mensaje: "Cada gota de sangre donada, salva una vida"./.