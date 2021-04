Los actores Tuan Tran y Tran Thanh interpretan el papel de padre e hijo en la película (Fuente: Editorial)

Hanoi (VNA)- Las películas vietnamitas “Bo Gia” (Viejo padre) y “Thien than ho menh” (Ángel de la guardia) aspiran a conquistar al público en los mercados internacionales.El equipo de producción de “Thien than ho menh” aún no reveló la fecha de su estreno en otros países, pero afirmó que negocia para proyectarla en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Irlanda, Malasia, Indonesia, Filipinas, Canadá, República Checa, Singapur y Hungría, entre otros. Esta será la primera película vietnamita que se estrene mundialmente.Entretanto, el estudio cinematográfico Galaxy Studio y el equipo de producción de la película “ Bo gia ” también manifestaron el deseo de llevar la obra a los espectadores internacionales y vietnamitas en ultramar, tras su éxito en el mercado doméstico con cinco millones 300 mil tiquetes vendidos e ingresos por más de 17 millones de dólares.De acuerdo con el periódico electrónico Nhan Dan, la cinta se estrenará en los cines de Singapur y Malasia a partir del 22 de abril, mientras todavía está por definirse la fecha de presentación en Tailandia./.