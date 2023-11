Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Departamento de Comercio de los Estados Unidos (DOC) emitió la conclusión de su investigación sobre la evasión de impuesto de salvaguardias comerciales en varios productos de tubos de acero importados de Vietnam, según el Ministerio de Industria y Comercio del país indochino.De acuerdo con la cartera, la pesquisa, que se inició en agosto de 2022 para los códigos HS 7306.61 y 7306.30 del producto, fue motivada por acusaciones de que los fabricantes de acero vietnamitas importaron acero laminado en caliente (HRS), principal materia prima utilizada para producir tubos de acero, de China, Taiwán (de China), Corea del Sur y la India, y luego lo procesaron para exportarlo a Estados Unidos.Con posterioridad, en agosto de este año, el DOC concluyó que ciertos tubos circulares soldados de acero al carbono y tubos circulares soldados de acero sin alear que fueron importados de Vietnam no evadieron los derechos antidumping y compensatorios que Estados Unidos aplica actualmente a productos similares de Taiwán (China), debido a que no utilizaban HRS taiwanés.Luego, el 9 de noviembre, el DOC emitió conclusiones finales sobre los productos de tubos de acero restantes sometidos al examen, diciendo que los fabricantes vietnamitas de esos productos habían evadido los derechos antidumping y compensatorios impuestos por el país norteamericano a China, Taiwán (China), Corea del Sur y la India.El Ministerio añadió que, sin embargo, el DOC permitió a los exportadores vietnamitas participar en el mecanismo de autocertificación para confirmar que no utilizan HRS originario de China, Taiwán (China), Corea del Sur y la India para quedar exentos de las medidas./.