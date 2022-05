Nghe An, Vietnam (VNA)- Un acto de réquiem e inhumación de restos de 103 combatientes voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos al cumplir sus misiones internacionales en Laos se llevó a cabo hoy en el cementerio de mártires del distrito de Nghi Loc, en la provincia central de Nghe An Al intervenir en la ceremonia solemne, el coronel general Do Can, subjefe del Comité Popular de Nghe An y jefe de la Dirección sobre esos trabajos (llamada también como la Dirección 515) de esta provincia, expresó la gratitud profunda a los mártires que sacrificaron su vida por proteger la Patria y cumplir las tareas internacionales en Laos.El sacrificio de los héroes ha contribuido a la victoria de las revoluciones de los dos países, enriqueciendo la especial amistad y solidaridad binacional, destacó.Los actos de recibimiento y repatriación de los restos de los 103 mártires vietnamitas hallados en la temporada seca 2021-2022 se efectuaron los días 22 y 23 de este mes, en la provincia laosiana de Xiangkhouang./.