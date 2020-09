Bruselas (VNA)- Un torneo amistoso de golf denominado "Copa del Embajador de Vietnam 2020" fue organizado en Bélgica para recaudar fondos destinados al centro de apoyo a las víctimas del Agente Naranja/Dioxina en la ciudad de Hoi An, provincia vietnamita de Quang Nam.El certamen, efectuado la víspera bajo el auspicio de la Embajada de Vietnam ante Bélgica y Luxemburgo, la delegación del país indochino ante la Unión Europea (UE) y la empresa One to One Consult, también tuvo como objetivo ampliar y fortalecer las relaciones diplomáticas, el comercio y la inversión entre Hanoi y Bruselas, así como con el bloque continental en general.Más de 50 golfistas, incluidos funcionarios locales, embajadores y diplomáticos de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), empresarios belgas y de la UE, y vietnamitas que viven en este país se reunieron en el Club Hulencourt Golf en la provincia Brabante Valón para el evento deportivo.Wijingaard Gael, un golfista local del Club Wallonie Golf, encabezó el torneo.Según el embajador vietnamita Vu Anh Quang, la Copa del Embajador de Vietnam 2020 forma parte de los esfuerzos internacionales para aliviar el dolor de las víctimas del Agente Naranja y otras consecuencias de la pasada guerra en el país indochino./.