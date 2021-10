París (VNA)- La Asociación de Amistad Francia -Vietnam (AAFV) y la Unión General de Vietnamitas en Francia (UGVF) realizaron un seminario con motivo del 80 aniversario del fallecimiento de los 27 soldados patriotas que participaron en la resistencia francesa y fueron ejecutados por la Alemania nazi en Châteaubriant, incluido el vietnam ita Huynh Khuong An Hablando en el evento, el historiador francés Alain Ruscio contó la historia de la vida activista revolucionaria de Khuong An, un miembro del Partido Comunista Francés que se unió a la guerra de resistencia contra la Alemania nazi.Al mismo tiempo, reiteró que Huynh Khuong An era un símbolo de un soldado comunista internacional en la lucha del pueblo mundial contra el fascismo, y un amigo cercano de la clase obrera y el pueblo trabajador de Francia.Mientras, la escritora y erudita Tran Thi Hao expresó su admiración y afirmó: “Huynh Khuong An tiene las cualidades de un patriota. Su incorporación al Partido Comunista Francés y su lucha contra los nazis por el avance de la humanidad es también una forma de expresar su amor por su Patria. No solo es el orgullo de Francia, sino también de Vietnam”.Por su parte, Carine Picard-Nilès, secretaria general de AAFV repasó la historia del evento de Châteaubriant, considerado uno de los símbolos indomables de la guerra de resistencia contra la Alemania nazi en el país europeo.Nacido el 7 de abril de 1912 en Saigin (actual Ciudad Ho Chi Minh), Khuong An es el hijo menor de una familia intelectual. A los 15 años se fue a Francia y estudió literatura en la Universidad de Toulouse.En 1940, participó en actividades secretas antifascistas, para divulgar la información y llamar al pueblo francés a unirse a ese combate./.