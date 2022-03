Kim Jai-min, autor de pinturas en la exposición (Fuente: VNA)

Seúl (VNA)- Una exposición de pinturas acuarelas sobre el país y la gente vietnamitas de Kim Jai-min, profesor jubilado de la escuela secundaria Songdo, se desarrolla en la Galería Yeonjung en la ciudad surcoreana de Incheon.

Las pinturas exhibidas presentan la vida cotidiana de los pobladores de las provincias suroeste de Vietnam, donde el autor visitó muchas veces durante los últimos 30 años pasados, como My Tho, Vinh Long, Can Tho y An Giang.

En especial, esta muestra tiene lugar con motivo de que Vietnam y Corea del Sur han preparado activamente diversas actividades hacia el 30 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas (22 de diciembre).

Al compartir con la prensa, Kim dijo que visitó a Vietnam unas 30 veces y, cuanto más viaja, más profundos se vuelven sus sentimientos por Vietnam.

Durante la etapa 2019-2021, el maestro surcoreano ha organizado un total de 10 exposiciones de acuarelas, y compiló dos libros sobre los viajes a Vietnam.

Por otro lado, también participó en la introducción sobre Vietnam en el programa televisivo " Crónicas de viaje" realizado por el Radio EBS de su país./.