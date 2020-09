Hanoi (VNA) - La reunión del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Interparlamentaria (AIPA) de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se efectuó hoy de forma virtual, bajo el tema “Diplomacia parlamentaria para la paz y seguridad sostenibles en la ASEAN”.

Delegados vietnamitas en la reunión del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (Fuente: VNA)

En el contexto mundial complicado por la pandemia del COVID-19, los Parlamentos miembros de la AIPA intercambian muchos contenidos relacionados, incluidas cuestiones de seguridad tradicionales y no convencionales, el fortalecimiento del cumplimiento de los principios, leyes internacionales y compromisos básicos en la garantía de la paz y la seguridad en la región y en el mundo, destacó el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Do Ba Ty.A su vez, el vicecanciller vietnamita Bui Thanh Son destacó la necesidad de promover la diplomacia parlamentaria y la cooperación y coordinación entre los países miembros de la AIPA ; entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la promoción de la paz, la seguridad y el orden estructural de la región para garantizar la transparencia basada en reglas, con la centralidad de la ASEAN.Con respecto al asunto del Mar del Este, dijo, los Parlamentos miembros están de acuerdo con el mantenimiento de la paz, seguridad y estabilidad en esa zona marítima.Es necesario respetar la supremacía de la ley, impulsar la cooperación en la construcción de la confianza mutua, utilizar medios pacíficos basados en el derecho internacional, e implementar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) hacia un Código de Conducta al respecto (COC).Los parlamentarios participantes en la cita hicieron votos por el fomento de la capacidad de la ASEAN para abordar los desafíos de seguridad tradicionales y no convencionales, particularmente la respuesta al COVID-19.Asimismo, acordaron incrementar la diplomacia parlamentaria, incluido el intercambio de medidas eficientes de organizaciones regionales e internacionales, en pos de contribuir a la paz y la prosperidad comunes.Durante el evento, los delegados también escucharon los informes de las IX, X y XI reuniones del Grupo Asesor de AIPA y de las de los líderes ASEAN-AIPA en los últimos tres años.Los resultados de la reunión del Comité de Asuntos Políticos serán presentados en la segunda sesión plenaria de la AIPA./.