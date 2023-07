Participantes en la reunión (Fuente: VNA)

El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El XI Diálogo del Océano con el tema “Actividades híbridas: Ayudando o dificultando el orden en el mar” se efectuó el 11 de julio en la ciudad portuaria vietnamita de Hai Phong , con la participación de 150 delegados, incluidos 20 expertos provenientes de 14 países.El evento fue coorganizado por la Academia Diplomática, la Embajada de Reino Unido en Vietnam y el Fondo Konrad Adenauer Stiftung en Vietnam (KAS), con el fin de discutir las tendencias del uso de las actividades híbridas de muchos países en la región y el mundo.El Diálogo del Océano se enfocó en cuatro temas: actividades híbridas desde la teoría hasta la práctica; sus aspectos desmilitarizados; la alta tecnología, factor principal que reactiva las actividades híbridas; las recomendaciones de políticas y legales para la gestión.Al inaugurar el programa, el subdirector de la Academia Diplomática Nguyen Hung Son dijo que las actividades híbridas no son un nuevo fenómeno en la historia mundial, pero tienden a explotarse en actividades de zona gris.El diálogo tuvo como objetivo escudriñar la naturaleza de esas actividades, la falta de buena voluntad en la aplicación e interpretación del derecho internacional, o el aprovechamiento de las normas poco claras del derecho internacional para debilitar esta rama jurídica, ideando así una respuesta más eficaz a esta estrategia.Los oradores en el evento discutieron las actividades híbridas y de zona gris en la región, incluido el Mar del Este. Señalaron que las actividades híbridas combinan medidas tradicionales y no tradicionales, militares y no militares; a menudo están a cargo de entidades no estatales, pero cuentan con el apoyo de los estados; mantienen la situación por debajo de la línea roja de guerra; y a con frecuencia tienen lugar en zonas de transición entre diferentes espacios, entidades o reglas.Dijeron que la zona gris y las actividades híbridas plantean desafíos legales y afectan el orden internacional. En particular, el desarrollo de la tecnología ha ido aclarando los desafíos de esas actividades. Además, las actividades de zona gris ocurren no solo en el campo sino también en otros aspectos como la economía (sanciones, embargos, restricciones comerciales) y la información (desinformación intencional).Al sugerir algunas iniciativas para que los países dentro y fuera de la región gestionen mejor las actividades híbridas y respondan de manera efectiva a las actividades de la zona gris, coincidieron en que las naciones deberían mejorar la coordinación de acciones entre las agencias relevantes; y mejorar la capacidad de identificar los desafíos de la zona gris y diferenciar las actividades híbridas con fines legales de las actividades de la zona gris con intenciones ilegales.Los países y organismos internacionales deben perfeccionar los marcos legales sobre actividades híbridas. Además, la cooperación internacional también es clave para que los países coordinen acciones en función de gestionar mejor las actividades híbridas, señalaron los delegados.El Diálogo del Océano, iniciado por DAV, tiene como objetivo conectar a los científicos para discutir sobre la ciencia marina, las políticas y los marcos legales hacia la gobernanza sostenible de los océanos./.