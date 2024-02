Quang Ninh, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la comuna de Thanh Lan, en el distrito de Co To , de la provincia norteña vietnamita de Quang Ninh , celebrará los días 23 y 24 de febrero un festival del mar.Se trata de la primera edición de su tipo en el distrito, que se efectuará en el marco de las actividades conmemorativas al 30 aniversario del establecimiento del distrito isleño de Co To (23 de marzo).El festival tiene como objetivos preservar los hábitos y costumbres de los pescadores locales, así como elevar la conciencia comunitaria sobre la protección del medio marino. También, promoverá la imagen de Co To y el desarrollo del turismo.A través del festejo, los lugareños expresan su respeto y gratitud al mar, orando por un año feliz y próspero.El festival incluirá ritos culturales en el templo Ngu Ong en la aldea 1 de la comuna de Thanh Lan, un programa artístico y juegos folclóricos.Con prístinas playas de arena blanca y aguas cristalinas, montañas cubiertas de bosques, diversidad en ecosistema y mariscos frescos, el distrito insular de Co To se considera un destino perfecto para los viajeros.Se espera que Co To reciba unos 600 mil visitantes y tenga tres mil 400 mil habitaciones en 2030, y que para 2040 esas cifras sean de unos 1,5 millones y nueve mil 400, respectivamente./.