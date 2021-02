Soldados vigilan en un puesto de control en Naypyidaw, Myanmar. (Fuente: AFP/VNA)

Naypyidaw (VNA)- El ejército de Myanmar prometió organizar nuevas elecciones y transferir el poder, y negó la realización de un golpe de Estado.Los militares también acusaron que la actual ola de manifestaciones nacionales contiene actos de violencia.En la primera conferencia de prensa desde el 1 de febrero, cuando el poder fue transferido al Consejo de Administración Estatal dirigido por su presidente, el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa, mayor general Min Aung Hlaing , el portavoz del consejo, Zaw Min Tun, dijo que el ejército no permanecerá en el poder por mucho tiempo y que planea realizar elecciones para transferir el poder al ganador.Durante ese tiempo, la política exterior de Myanmar no cambia. El país todavía abre sus puertas a las empresas y se adhiere a los acuerdos internacionales, dijo. Sin embargo, no se ha anunciado el momento de organizar las elecciones.Zaw Min Tun dijo que el proceso de enjuiciamiento del presidente Win Myint y la consejera de estado Aung San Suu Kyi se llevará a cabo de acuerdo con la ley, y agregó que los dos están detenidos en lugares seguros y ambos gozan de buena salud.Señaló que hay algunos asuntos que deben abordarse tomando acciones legales y el consejo no hará nada que vaya más allá de la ley.U Win Myint y Aung San Suu Kyi, junto con otros funcionarios de la Liga Nacional para la Democracia (LND), fueron detenidos por los militares el 1 de febrero. Posteriormente, en Myanmar se declaró el estado de emergencia por un año./.