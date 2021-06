Hanoi (VNA) - Por estos días en algunos rincones del ciberespacio circulan opiniones que critican a Vietnam como un país discriminatorio y xenófobo, alegando que la nación indochina solo se enfoca en vacunar a sus propios ciudadanos sin importarle la protección de los extranjeros radicados en su territorio.

Se trata de un argumento sesgado e inexacto.

La portavoz de la Cancillería vietnamita, Le Thi Thu Hang, aseguró que no hay discriminación entre vietnamitas y extranjeros durante la campaña de vacunación contra el COVID-19, y que la prevención y el control de la pandemia por parte de Vietnam han sido reconocidos por la comunidad internacional.



La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, responde a la prensa (Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores )

En una conferencia de prensa ordinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, la funcionaria reiteró que Vietnam tratará de cubrir la mayor cantidad posible de sujetos vacunados para avanzar hacia la inmunidad colectiva y retomar la vida con normalidad, con lo cual a los ciudadanos extranjeros se les facilitará el acceso a las vacunas contra el coronavirus cuando el país reciba más envíos, con el objetivo de lograr la inmunidad comunitaria.

"Con espíritu humanitario, el Gobierno de Vietnam siempre se preocupa y apoya a los extranjeros que viven, estudian y trabajan en Vietnam para garantizarles una vida normal y segura, y para que reciban supervisión y atención médica en caso de necesidad”, aseveró.

Al respecto, el estadounidense Scott Adelman dijo: "No sé de dónde saca esa gente la información de que Vietnam no vacuna a los extranjeros. Trabajo en Ciudad Ho Chi Minh y acaba de terminar la primera inyección. Sé que la mayoría de los vietnamitas no han sido vacunados, nunca los he visto discriminar o cuestionar por qué los extranjeros como yo se vacunan primero. No creen conflictos donde no los hay."

David, un profesor de inglés en Hanoi, comentó: “Esos reporteros son groseros. Necesitan saber que ni un solo extranjero ha muerto por COVID-19 en Vietnam. ¿Por qué creen que Vietnam ignora y discrimina a los extranjeros?”.



¡NADIE FUERA, NADIE ATRÁS!

Muchos recuerdan el caso del “paciente inglés” de 43 años que en 2020 se debatió entre la vida y la muerte por culpa del patógeno que ha cambiado el mundo. Pero el país de Ho Chi Minh se propuso hacer todo lo posible por curarlo.

El piloto británico Stephen Cameron, junto con sus colegas en la aerolínea Vietnam Airlines, en día de recibir el alta médica (Fuente: VNA)

El piloto Stephen Cameron pasó 68 días conectado a un respirador. Se considera el mayor período de tiempo que ha estado en esas circunstancias cualquier paciente del Reino Unido. Pero no lo hizo en un hospital en su ciudad natal, Motherwell, sino en la extensa y agitada Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, sin amigos o familiares cercanos.

"Si hubiera estado en casi cualquier otro lugar del planeta, estaría muerto. Habrían pulsado el interruptor después de 30 días", expuso el bien conocido por los vietnamitas como “paciente 91” desde su cama de hospital en Reino Unido.

"Me siento muy honrado por cómo los vietnamitas me llevaron en sus corazones", señaló con emoción Cameron en una entrevista exclusiva con la BBC. "Y, sobre todo, estoy agradecido por la terquedad de los médicos de no querer que yo muriera bajo su cuidado".



MÚLTIPLES VOCES, UNA SOLA VERDAD



En el grupo de Facebook “Vietnam Is Awesome”, cuando se les preguntó a sus miembros si los extranjeros pueden vacunarse en Vietnam, Adam Momeyer, de Hawái (Estados Unidos), comentó: "No quiero ser sujeto de prueba porque aquí tengo un 99 por ciento de posibilidades de sobrevivir". Esta persona también negó que haya discriminación en el acceso a los servicios médicos para las personas foráneas en la nación indochina.

A su vez, otra usuaria, la griega María Papadopoulou, señaló: “Según COVAX, solo las personas naturales de Vietnam pueden vacunarse. Pero, en realidad, todos los que viven aquí serán inmunizados”. Una opinión que comparte el norteamericano Chris Otis: “Entiendo que todos serán vacunados cuando comiencen a llegar a Vietnam más envíos de vacunas. Seré el primero en la fila cuando ese momento lo permita".



Miembro de una representación diplomática extranjera recibe en Vietnam su primera dosis de vacuna contra COVID-19 (Fuente: Ministerio de Salud de Vietnam)

Hasta la fecha, Vietnam ha facilitado la vacunación gratuita contra el COVID-19 a más de 600 miembros de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales en su territorio y aproximadamente 50 reporteros y periodistas extranjeros también tendrán la oportunidad de vacunarse la próxima semana.

De hecho, la fuente de vacunas para Vietnam es aún limitada. El país aplica una clasificación prioritaria y diariamente realiza esfuerzos para garantizar la vacunación a todas las personas que viven y trabajan en Vietnam.

Leigh Jones, una experta en el campo de la inmunología que trabaja en la unidad de investigación clínica de la Universidad de Oxford en Ciudad Ho Chi Minh, indicó que "con un suministro limitado, Vietnam debe dar prioridad a los trabajadores médicos y guardias de la frontera”.

“El gobierno vietnamita ha lanzado una hoja de ruta prioritaria sin distinción entre nacionales y extranjeros. Los maestros también se encuentran en los primeros niveles de prioridad. Espero que muchos de mis amigos extranjeros se vacunen en Vietnam próximamente", informó Jones, quien recibió hace unos días su primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

A principios de junio, con el fin de brindar el máximo apoyo a los ciudadanos foráneos en Vietnam, el Ministerio de Salud permitió a las Embajadas acreditadas en Vietnam importar ellas mismas las vacunas para inyectarlas al personal de sus misiones diplomáticas. La parte vietnamita apoyará la importación, verificación de calidad y vacunación gratuitas si así lo solicitan.



NADIE ESTÁ A SALVO HASTA QUE TODOS LO ESTÉN



Adam D. Spillane, miembro de la británica Asociación de Investigación de Cuevas, mostró su confianza de que los extranjeros en Vietnam serán vacunados al igual que los vietnamitas, a partir del nivel de prioridad y ubicación.

Al compartir sus experiencias en el grupo de Facebook “Hanoi Massive Community”, el espeleólogo reveló que él trabaja en la provincia centrovietnamita de Quang Binh y fue vacunado hace unas semanas, junto con otros colegas. “En Vietnam, la gente será vacunada de acuerdo con una lista de prioridad publicada, la nacionalidad no es un factor que se tome en cuenta”, afirmó.

El ciudadano brasileño Lucas Formiga, que trabaja para la empresa vietnamita de tecnología VNG Corporation y vive en la provincia norteña de Phu Tho, también confirmó la mencionada información.

Debajo de un post en la página de Facebook de “Tuoi Tre News” sobre el tema, el usuario Josh Dale escribió: “¡Muy agradecido por todo lo que Vietnam ha hecho para mantenernos a salvo durante la pandemia!”. Las cuentas de Travis Proctor, Neil Anton Suarez, Elizabeth Petty, Nikola Milošević y muchas otras personas de diferentes nacionalidades confirmaron que ya fueron inmunizados y expresaron votos a favor de la gestión del gobierno vietnamita.

“A los reporteros, no se preocupen por nosotros, ya tenemos a Vietnam”, afirma con el pulgar arriba la filipina Karen Jane.

“Recuerde que tenemos mucha suerte de vivir en Vietnam. Por lo tanto, tratemos de estar seguros y esperemos la vacuna adecuada en el momento adecuado. Hagamos que Vietnam sea grandioso”, defiende Marc Coxon, miembro surafricano de “Vietnam Is Awesome”.

Comentarios similares se pueden encontrar en los grupos “Indians living in Vietnam” y “Vietnam's National Covid-19/SARS CoV-2 News In English”, entre otros que congregan a foráneos radicados en el país indochino.

En algunos post sobre la vacunación contra el COVID-19, se suelen encontrar bromas como esta: “No, gracias. En Vietnam tenemos Thuoc Lao” (una pipa típica vietnamita, que se considera antiséptica).



El canadiense Harry Hodge feliz con la inyección de vacuna contra COVID-19 (Fuente: Harry Hodge)

El maestro canadiense Harry Hodge trabaja en el Distrito 7, Ciudad Ho Chi Minh. Es uno de los extranjeros a los que se le dio prioridad para la vacunación en la primera fase de la campaña, con las 836 mil dosis iniciales distribuidas a esta urbe survietnamita.

Cuando se le preguntó qué tipo de vacunas recibió, Harry recurrió ingeniosamente a un juego de palabras en vietnamita: AstraZe-ngon-ca (AstraZeneca / AstraZe-muy-delicioso).

Y cuando se le preguntó sobre su reacción después de recibir la vacuna, respondió con humor:

- Tengo mucha sed... quiero beber cerveza, pero mi mujer dice que "no".

Es una historia interesante, que anima a mantener la mente tranquila, una actitud optimista para manejar las situaciones adversas, y esperar que pronto superemos la gran ola y todo vuelva a la normalidad.

Vietnam no podrá ganar solo, ni dejará a nadie atrás, sea vietnamita o extranjero. La epidemia no nos discrimina por el color de la piel, la religión ni el país de origen, y si queremos vencerla, nuestra respuesta tampoco debería hacerlo./.